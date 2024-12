Netpeak Pulse | Balance зібрала 12 спікерів, 800+ учасників та 920 000 грн на ЗСУ 

27 декабря 2024 г., 15:28

20 грудня у Києві пройшла Netpeak Group Pulse | Balance. Подія, що раніше була внутрішньою конференцією, вперше стала відкрита для всіх охочих і зібрала загалом 820+ офлайн- та онлайн-учасників з бізнесу, IT та креативної індустрії.



Цьогорічну конференцію організатори присвятили дослідженню балансу. Своїми історіями та досвідом поділилися 12 топових спікерів, серед яких:



В'ячеслав Дрофа (OTOY), UX Director Alty;

Володимир Завадюк, продюсер 1+1;

Катя Олос, стендап-комікеса;

CEPASA, композитор і музичний продюсер;

Поліна Іванишин, COO Truman;

Марія Берлінська, ветеранка російсько-української війни, керівниця проекту технологічної мілітаризації суспільства Victory Drones та співзасновниця БФ Dignitas. Засновниця ГО «Центр підтримки аеророзвідки», ініціатор правозахисного проєкту Невидимий батальйон;

Артем Бородатюк, засновник Netpeak Group;

Ілля Філіпов, CEO EdEra;

Владислав Болсун, незалежний креативний директор та маркетолог, викладач KMBS;

Юрій Филюк, ініціатор та генеральний директор проекту Промприлад, співзасновник платформи Тепле Місто;

Павло Буряк, режисер, креативний директор, founder продакшну RAFESTHETIC;

Дмитро Мазурян, CEO 42n (входить в Netpeak Group).



Окрім лекцій, на учасників чекали багато інтерактивних зон, де вони могли цікаво провести час і дізнатися більше про Netpeak Group. Серед активностей: брендовий бодіарт, селфі-бокси та музичний VR-джедай від стартап-студії Kiss My Apps, ловля медуз у автоматі від агенції диджитал-маркетингу Inweb. Усі бажаючі також отримали передбачення від компанії Choice31 і робили фото в інтерактивних фотозонах.



На гостей події чекали різдвяний ярмарок, концерт Jerry Heil та стендап від Василя Байдака. Завершився вечір afterparty з DJ Serge Jazzmate.



Василь Байдак вже традиційно провів благодійний аукціон, цього разу – на підтримку Медичного добровольчого Батальйону «Госпітальєри» та 13-ї бригади НГУ «Хартія». За підсумками аукціону зібрали 420 000 грн.



Крім того, Kiss My Apps передала 500 000 грн для НГУ «Хартія». Отже, загальна сума підтримки становила 920 000 грн.



Слідкувати за анонсами наступних подій: https://www.instagram.com/netpeakgroup.pulse



Netpeak Group — група IT-компаній, що об’єднує 25 бізнесів та 1500+ фахівців по всьому світу.

