Broadcom закрила угоду по придбанню VMware за 69 млрд дол.

23 ноября 2023 г., 16:25

Компанія Broadcom офіційно повідомила, про закриття угоди з придбання VMware за 69 мільярдів доларів після отримання дозволу регуляторних органів на останньому великому ринку - в Китаї.

Ця угода, одна з найбільших у світі, про яку було оголошено ще у травні 2022 року, стала останнім кроком у зусиллях генерального директора Хока Тана (Hock Tan), спрямованих на розвиток програмного бізнесу чипмейкера.

Однак транзакція зіткнулася з жорсткою регуляторною перевіркою по всьому світу, і компанії тричі переносили дату закриття угоди.

Як повідомляє Reuters, cхвалення китайських регуляторних органів відбулося у вівторок після того, як напруженість у відносинах з США щодо посилення заходів контролю за експортом чипів викликала побоювання серед деяких інвесторів щодо здатності компанії закрити угоду до 26 листопада.

Європейська комісія схвалила придбання VMware лише після того, як Broadcom надала гарантії захисту щодо конкуренції з Marvell Technology. Британське ж Управління з конкуренції та ринків (CMA) дало своє зелене світло після поглибленого розслідування.

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