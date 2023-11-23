QNAP випустила нову серію корпусів для JBOD-сховищ петабайтного класу

23 ноября 2023 г., 15:35

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Компанія QNAP Systems представила нові корпуси для JBOD-сховищ даних серії TL-Rx00PES-RP, які оснащено інтерфейсом PCIe Gen 3 x8, що забезпечують швидкість передавання даних до 64 Гбіт/с.



Модель TL-R1600PES-RP містить 16 дискових відсіків і розміщується в стійці, займаючи висоту 3U. Модель TL-R1200PES-RP з 12 відсіками для дисків монтується в стійку, займаючи висоту 2U.



Користувачі можуть збільшити наявні об'єми зберігання NAS до петабайтного класу шляхом під'єднання декількох накопичувачів серії TL-Rx00PES-RP, не вимагаючи перебудови RAID-масиву на головному NAS. Серія TL-Rx00PES-RP підтримує диски SATA, що дає змогу підприємствам вибирати з широкого спектра жорстких дисків корпоративного класу. Ця серія підходить для підприємств, яким потрібне архівування/резервне копіювання додатків віртуалізації, записів відеоспостереження, великих даних і мультимедіа.



"Технологічний прогрес зазвичай супроводжується підвищенням вимог до систем зберігання даних. Організаціям, які працюють з особливо великими масивами даних, як-от дослідницькі інститути та медіакомпанії, потрібні легко масштабовані рішення. QNAP представляє серію TL-Rx00PES-RP як рішення петабайтного класу для зберігання даних. Серія TL-Rx00PES-RP підтримує диски SATA, які є бюджетними і доступні з великою місткістю", - говорить Джеррі Денг, менеджер з продукції компанії QNAP.



Увімкнення/вимкнення серії TL-Rx00PES-RP пов'язане з хостовим NAS, що дає змогу скоротити кількість завдань з управління обладнанням для ІТ-персоналу. Для масштабування NAS за допомогою корпусів розширення серії TL-Rx00PES-RP необхідні карти розширення сховища QXP-3X8PES (PCIe Gen 3 x8) або QXP-3X4PES (PCIe Gen 3 x4).



Нова серія TL-Rx00PES-RP і супутні карти розширення вже надійшли в продаж.



Новинки також доступні з попередньо встановленими в них жорсткими дисками від Seagate і WD.



Модель TL-R1200PES-RP (192TB) з 12 HDD Seagate 16 ТБ ST16000NM000J з гарантією 5 років і попередньо проведеним тестуванням обійдеться у 259999 грн, а з 12 HDD Western Digital 16 ТБ WD161KFGX - 314999 грн.



Щодо TL-R1600PES-RP (192TB), то така система з 16 HDD Seagate 12 ТБ ST12000NM000J з гарантією 5 років і попередньо проведеним тестуванням буде коштувати 223999 грн, а з 16 HDD Western Digital 12 ТБ WD121KFBX - 399999 грн.

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