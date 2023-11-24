Cisco розробила та поставила «Укренерго» спеціальне обладнання для протистояння російським кібератакам

24 ноября 2023 г., 14:37

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CNN у спеціальному матеріалі розповіла про те, як Cisco поставила в Україну спеціальне обладнання для «Укренерго», щоб протистояти російським кібератакам.

Повідомляється, що інженери американського технологічного гіганта витратили кілька тижнів на створення та стрес-тестування нового обладнання в лабораторії в Остіні, штат Техас, і доставили прототип в Україну навесні.

Після того, як український державний оператор електромереж підтвердив, що нове обладнання працює, попри російські атаки на його GPS-системи, Cisco відправила десятки комплектів обладнання розміром з коробку для піци вартістю приблизно 1 мільйон доларів в Україну. Вони були встановлені по всій країні, повідомили CNN керівники «Укренерго».

Нове обладнання, про яке раніше не повідомлялося, може стати життєво важливим для української електромережі, яка залишається ключовою мішенню російських атак. Російські ракетні удари та удари безпілотників за останні два роки зруйнували близько 40% електропідстанцій та пов’язаного з ними обладнання, яке експлуатує «Укренерго» по всій країні, повідомив оператор енергосистеми.

За даними американських експертів, у жовтні 2022 року хакери з російської ГРУ провели рідкісну кібератаку, про яку щойно стало відомо. Це спричинило відключення електроенергії в Україні.

«Ми очікуємо, що вони продовжаться, особливо цієї зими», - сказав Ілля Вітюк, керівник департаменту кібербезпеки СБУ, про спроби російських хакерських атак на електростанції.

Проблема, яку Cisco прагнула вирішити, пов’язана з російськими радіоперешкодами, що заважають роботі систем GPS, від яких залежить управління потоками електроенергії в Україні.

Ця таємна операція, про яку CNN розповіли джерела в Cisco, Україні та уряді США, є останнім прикладом того, як адміністрація Байдена намагається допомогти захистити Україну.

За словами джерел, чиновники з багатьох американських відомств відігравали тиху, але значну роль у доставці обладнання Cisco в Україну. Пентагон організовував польоти, Міністерство енергетики допомагало координувати доставку. А Міністерство торгівлі, за даними «Укренерго», організувало важливі зустрічі на початку цього року між кількома американськими технічними керівниками та менеджерами «Укренерго», які прагнули знайти нові способи захисту своєї енергосистеми від російських атак.

Українські оператори електромереж зіткнулися з серйозною проблемою, про яку мало хто знає. Постійні перешкоди роботі GPS, які використовують як російські, так і українські військові для блокування отримання інформації керованими ракетами, також порушували видимість обʼєктів для операторів українських електромереж. Останні покладаються на GPS-датчики для передачі інформації про потік електроенергії з одного місця в інше.

Десятки інженерів Cisco провели роботу, щоб пристосувати промисловий Ethernet-комутатор, до специфічних потреб української електромережі. Компанія оцінила вартість розробки та доставки такого обладнання у 1 мільйон доларів, але все було передано «Укренерго» безоплатно.

Тарас Василів, який відповідає за диспетчеризацію електроенергії в «Укренерго», порівняв виготовлені на замовлення пристрої з «ліхтариком» для хірурга, який намагається оперувати в темряві. Дуже важливо, щоб ці комутатори були оснащені власними внутрішніми годинниками, які могли б обчислювати точний час, забезпечуючи елемент надмірності і надаючи операторам мережі видимість навіть тоді, коли системи GPS-канали не працюють.

Комутатори працювали, і Cisco збільшила виробництво, щоб ще десятки таких пристроїв потрапили в Україну.

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