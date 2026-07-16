DeepSeek готується до IPO з оцінкою у 74 млрд дол.

16 июля 2026 г., 11:45

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Як повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, китайський стартап у сфері штучного інтелекту DeepSeek планує запустити новий раунд фінансування з орієнтовною оцінкою компанії у 500 млрд юанів (близько 74 млрд дол.) напередодні потенційного первинного публічного розміщення акцій на внутрішньому ринку.

Цей крок готується лише за кілька тижнів після того, як компанія з Ханчжоу, що у 2025 році здивувала світову технологічну спільноту своїми надзвичайно дешевими у навчанні АІ-моделями, залучила близько 7,4 млрд дол. при оцінці в 450 млрд юанів.

У межах нового інвестиційного раунду DeepSeek прагне залучити до 50 млрд юанів, а також веде попередні консультації щодо лістингу на шанхайській біржі високотехнологічних компаній STAR Market із наміром подати заявку на IPO вже до кінця цього року.

Послідовні плани залучення капіталу свідчать не лише про величезний інтерес інвесторів до лідера китайської індустрії штучного інтелекту, а й про стрімке зростання витрат на конкуренцію в секторі передового AI, який потребує колосальних обчислювальних потужностей, утримання великих дата-центрів та залучення найдорожчих інженерних талантів. Отримавши перше зовнішнє фінансування у червні, DeepSeek оголосила про намір подвоїти штат працівників у ключових відділах, зокрема для розвитку інфраструктури обробки даних та розробки автономних АІ-агентів. Крім того, компанія почала таємно наймати інженерів з проектування мікросхем для розробки власного чипа, що спеціалізуватиметься на роботі готових нейромереж, що також вимагає значних капітальних вкладень.

Тривалий час DeepSeek залишалася унікальним явищем на китайському ринку, оскільки принципово відмовлялася від залучення сторонніх інвестицій. Засновник компанії Лян Веньфен (Liang Wenfeng) повністю фінансував розробку АІ-моделей за рахунок прибутків свого успішного хедж-фонду High-Flyer. Проте необхідність конкурувати як із глобальними американськими системами, так і з локальними китайськими гігантами на кшталт ByteDance та Alibaba, змусила стартап змінити стратегію. Під час червневого раунду Лян особисто вклав ще 20 млрд юанів, тоді як конгломерат Tencent інвестував 10 млрд юанів, а виробник акумуляторів CATL додав 5 млрд юанів, ставши найбільшими зовнішніми акціонерами компанії. Серед інших інвесторів фігурують NetEase, JD.com, а також державний напівпровідниковий фонд Китаю, чия участь підкреслює стратегічне значення DeepSeek для прагнень Пекіна створити національних лідерів та зменшити залежність від іноземних технологій.

Рішення керівництва DeepSeek залучити гігантські обсяги зовнішнього капіталу та прискорити вихід на біржу STAR Market є прямим свідченням того, що ера «дешевого штучного інтелекту» підходить до кінця. Компанія, яка здобула світову славу завдяки здатності створювати високоефективні моделі за незначну частку бюджету американських конкурентів, зіткнулася з жорсткою реальністю масштабування. Для створення моделей наступного покоління, побудови власної мережі дата-центрів та розробки кастомних чіпів інференсу більше недостатньо капіталу одного, навіть дуже успішного, хедж-фонду. Тепер DeepSeek змушена грати за загальними правилами кремнієвих гігантів, де швидкість розвитку безпосередньо залежить від обсягу спалених мільярдів.

Для Пекіна успіх DeepSeek та її швидкий вихід на шанхайську біржу є питанням національної безпеки та престижу на тлі жорстких санкцій США щодо постачання передових графічних процесорів. Залучення державного АІ-фонду та найбільших корпорацій країни до капіталу стартапу демонструє консолідацію китайського ресурсу навколо одного ключового гравця, здатного протистояти американським розробкам. Фінансування DeepSeek за рахунок внутрішніх інвесторів та лістинг покликані уберегти компанію від можливих санкційних ризиків США, які могли б виникнути у разі виходу на іноземні майданчики типу Nasdaq, та гарантувати Пекіну збереження повного контролю над найціннішим активом у сфері генеративних технологій.

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