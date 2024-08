Broadcom представила майбутнє VMware Cloud Foundation

29 августа 2024 г., 15:25

На виставці VMware Explore 2024 у Лас-Вегасі компанія Broadcom представила VMware Cloud Foundation (VCF) 9, майбутню версію VCF, яка прискорить перехід клієнтів від розрізнених ІТ-архітектур до єдиної та інтегрованої приватної хмарної платформи, яка знижує витрати та ризики. VMware Cloud Foundation 9 радикально спростить розгортання, використання та експлуатацію безпечної та економічно ефективної приватної хмари.



Зазначається, VMware Cloud Foundation - перша в галузі платформа для приватної хмари, що забезпечує масштабування і гнучкість публічної хмари, безпеку, відмовостійкість і продуктивність приватної хмари, а також низьку загальну вартість володіння. VCF підтримує цифрові інновації клієнтів завдяки прискореній модернізації інфраструктури, уніфікованому хмарному досвіду, підвищеній кіберстійкості, безпеці платформи та низькій сукупній вартості володіння.



Нещодавнє дослідження IDC Business Value показало, що опитані організації використовують VCF для створення безпечних, гнучких, еластичних та економічно ефективних приватних і гібридних хмарних інфраструктур. Дослідження показало, що завдяки VMware Cloud Foundation організації не тільки оптимізують витрати на інфраструктуру і витрати робочого часу співробітників, а й позитивно впливають на бізнес-результати завдяки підвищенню ефективності розробки застосунків і наданню командам безпеки можливості приділяти більше часу поліпшенню результатів захисту. Опитування та аналіз показали, що порівняно із середовищами, в яких вони працювали до впровадження VCF, клієнти змогли домогтися:



34% зниження витрат на інфраструктуру і >50% ефективності інфраструктури та команд безпеки, що призвело до зниження загальної вартості експлуатації на 42%.

На 61% прискорився час розгортання нових віртуальних машин, на 50% - мережевих потужностей і на 32% - систем зберігання даних, що загалом дало змогу отримати 564% трирічного повернення інвестицій і 10 місяців до окупності.



«Щоб позбутися інфраструктурних розривів, повернути собі контроль над публічними хмарами, що розрослися, і використати можливості штучного інтелекту на підприємствах, наші клієнти переходять від найкращих у своєму роді сілорізованних архітектур до сучасної приватної хмарної платформи, - каже Кріш Прасад (Krish Prasad), старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу VCF компанії Broadcom. «VMware Cloud Foundation 9 змінить ландшафт приватної хмари, надавши сучасну інтегровану платформу, що об'єднає операції й автоматизацію та забезпечить хмарні технології, які дадуть змогу підприємствам бути більш інноваційними, ефективними, стійкими й безпечними».



«У компанії GCI розгортання VMware Cloud Foundation докорінно змінило спосіб надання послуг у різних районах Аляски», - каже Джеремі Мейфілд (Jeremy Mayfield), старший архітектор рішень у групі корпоративних хмарних платформ GCI Communication. «Стандартизація нашої інфраструктури на єдиній приватній хмарній платформі дала нам змогу модернізувати наші операції, значно скоротивши час розгортання з кількох місяців до кількох днів. Цей крок дає нам змогу швидше реагувати на унікальні потреби наших віддалених спільнот, зберігаючи при цьому найвищий рівень безпеки та відмовостійкості».



«Наші клієнти - це наші члени. Вони мають безпосереднє відношення до нашої організації і реально зацікавлені в нашому успіху», - говорить Марк Фурньє (Mark Fournier), директор з інформаційних технологій Федеральної кредитної спілки Сенату США. «VMware Private AI на базі VMware Cloud Foundation принесе нам величезну користь, дозволивши відповідати тому, як ми працювали з приватним хмарним середовищем протягом багатьох років, і не відставати від невпинного прагнення до інновацій. Ми вважаємо, що AI у сфері обслуговування клієнтів - це потужний варіант використання: від відповідей чатботів, заснованих на базі знань, для наших внутрішніх співробітників до надання фінансових відповідей нашим клієнтам на будь-якому пристрої, який вони використовують для роботи з банком».



Щоб допомогти замовникам модернізувати інфраструктуру, VMware Cloud Foundation 9 надає можливості, які дають змогу інфраструктурі працювати як єдина уніфікована й автоматизована система, допомагаючи замовникам іти в ногу з вимогами сучасних додатків і переносити передові можливості VMware, які вже є в Broadcom, у приватну хмарну платформу.



У VMware Cloud Foundation 9 з'явиться хмарний портал самообслуговування для надання послуг, а загальна кількість консолей управління скоротиться з більш ніж десятка до однієї консолі для операцій і автоматизації. Нові інтегровані робочі процеси спростять перехід між операціями і завданнями автоматизації, а розширені відомості та аналітика забезпечать ще більш проактивне управління.



VCF Import допомагає організаціям швидко перейти до сучасної та інтегрованої інфраструктури завдяки зниженню складності та часу простою, пов'язаних із ручною міграцією наявних середовищ у приватну хмарну платформу VCF. У VMware Cloud Foundation 9 компанія Broadcom додасть можливість імпорту VMware NSX, VMware vDefend, VMware Avi Load Balancer і складніших топологій зберігання в наявні середовища VCF, а також використання та інтеграції старих версій наявної інфраструктури. Новий інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс ще більше спростить управління і розгортання.



Розширена багаторівнева пам'ять з NVMe - це нова можливість багаторівневої пам'яті, яка значно поліпшить роботу застосунків, що інтенсивно використовують дані, як-от штучний інтелект, бази даних та аналітика в реальному часі. Робочі навантаження AI, особливо ті, що пов'язані з великими масивами даних і складними моделями, вимагають швидкого пошуку та обробки даних. Багаторівневий розподіл пам'яті з використанням NVMe знижує затримки і прискорює пропускну спроможність даних, що вкрай важливо для завдань навчання і виведення. Крім того, економічна ефективність багаторівневої пам'яті допомагає впоратися з високими вимогами AI-додатків до зберігання даних, забезпечуючи масштабовані рішення, які підтримують продуктивність без надмірних витрат.



У VMware Cloud Foundation 9 буде представлено прості у використанні інфраструктурні сервіси, які дадуть змогу розробникам і власникам застосунків розгортати будь-які застосунки (віртуальні машини або контейнери) без особливих складнощів. VCF буде підтримувати:



Інтегрована багатокористувацька підтримка VCF: VMware Cloud Foundation 9 дасть змогу інтегрувати в платформу VCF багатокористувацькі можливості, які раніше надавалися окремо в VMware Cloud Director. Корпоративні ІТ-команди зможуть підтримувати різні організації, бізнес-групи або групи розробників на одній загальній інфраструктурі, а власники додатків і групи розробників зможуть сегментувати інфраструктуру згідно зі своїми вимогами до доступу, управління робочими навантаженнями, безпеки та конфіденційності.



Нативне розгортання VPC: VMware Cloud Foundation 9 забезпечить наступну еволюцію VPC як нативної мережі як послуги для клієнтів VCF, що дасть змогу підвищити продуктивність розробників, знизити операційне навантаження на ІТ-відділ і прискорити ініціалізацію робочих навантажень і застосунків. Можливості нативних VPC спростять роботу з мережами, дозволивши користувачам отримати доступ до ізольованих під'єднань самообслуговування без складнощів з VLAN, і забезпечать інтеграцію з наявними мережами без збоїв. Рідні VPC можуть бути додатково розширені за допомогою таких розширених служб, як VMware vDefend для створення груп безпеки і VMware Avi Load Balancer для розгортання балансування навантаження як послуги одним клацанням миші під час розгортання VPC.



Прискорене впровадження VMware Private AI Foundation з NVIDIA: VMware Private AI Foundation with NVIDIA - комплексне рішення для безпечного та ефективного розгортання, управління і масштабування додатків на базі AI в приватних хмарах на базі VCF, призначене для підприємств, які хочуть використовувати можливості AI, зберігаючи при цьому переваги приватної хмари. У VMware Cloud Foundation 9 Broadcom надасть нові можливості VMware Private AI Foundation with NVIDIA, які ще більше спрощують розгортання GenAI, такі як видимість профілю vGPU, резервування GPU, служба індексування та пошуку даних, а також служба створення агентів AI.



VMware Cloud Foundation 9 дасть змогу виконувати операції на рівні флоту і централізовано керувати безпекою і відповідністю нормативним вимогам, забезпечуючи безперебійну роботу та більш активне зниження ризиків. Удосконалення VMware Cloud Foundation, а також Advanced Services включатимуть:



Уніфіковане управління безпекою VCF: Завдяки вбудованим можливостям управління безпекою (SecOps) у VCF замовники зможуть підвищити загальний ступінь безпеки та забезпечити операційну ефективність шляхом управління всім глобальним парком розгортань VCF. Централізований інформаційний вузол буде надавати своєчасні й точні дані про безпеку в одному місці, а нове комплексне представлення безпеки забезпечить видимість різних аспектів безпеки. Функція виявлення дрейфу конфігурації дає змогу корелювати та проактивно повідомляти ІТ-відділ про невідповідності в системних конфігураціях по всьому парку VCF.



Вбудований захист даних із vSAN у vSAN із глибокими знімками: віддалена реплікація знімків vSAN підвищить стійкість даних завдяки глибокій історії незмінюваних знімків, скоротить час простою завдяки оркестровці DR корпоративного рівня та спростить управління за допомогою уніфікованого пристрою. Він також підтримує дезагреговані сховища vSAN для підвищення масштабованості та ефективності зберігання. Клієнти можуть використовувати глибокі, незмінні знімки vSAN для відновлення після атак здирників за допомогою локального ізольованого середовища відновлення. Це доповнює наявну хмарну пропозицію з відновлення після атак здирників, забезпечуючи більший вибір і гнучкість для клієнтів, які хочуть зберегти суверенітет даних і використовувати переваги повного стека VCF для захисту робочих навантажень у будь-якому місці.



Удосконалення системи запобігання кіберзагрозам: vDefend розширюватиметься, надаючи нові можливості, як-от аналіз впливу правил розподіленого брандмауера для спрощення операцій із політиками безпеки мікросегментації; вдосконалення розподіленого виявлення та запобігання вторгненням (IDPS) для підтримки великих, щільних і багатоінстанційних середовищ VCF; швидке оцінювання загроз для посилення захисту завдяки профілюванню загроз у середовищах VCF; і локальне запобігання шкідливому ПЗ для регульованих організацій, які потребують розгортання. У межах проєкту Cypress інтелектуальна допомога на базі GenAI допоможе командам ІТ-безпеки проактивно сортувати складні кампанії загроз і рекомендувати варіанти їх усунення.



Broadcom також представила VMware Cloud Foundation (VCF) Advanced Services - великий каталог готових до розгортання рішень, що дає змогу клієнтам прискорити впровадження інновацій у приватні хмарні середовища. Ця різноманітна бібліотека рішень для приватної хмари аналогічна тим, які підприємства звикли бачити в публічній хмарі, і дає їм змогу отримати доступ до інструментів і технологій, необхідних для швидкого вирішення різних завдань і реалізації бізнес-можливостей. Незалежно від того, чи будуть клієнти використовувати VCF Advanced Services самостійно або за допомогою сертифікованого партнера VMware, кожне рішення буде повністю перевірено Broadcom, а запропоновані архітектурні рекомендації допоможуть прискорити розгортання і скоротити час отримання вигоди.



Усвідомлюючи, що існує безліч шляхів і етапів впровадження приватної хмари, компанія Broadcom вкладає значні кошти, щоб допомогти клієнтам у цьому процесі.



Модель зрілості приватної хмари: розроблена для того, щоб допомогти замовникам оцінити можливості приватної та гібридної хмари з погляду операцій, процесів і технологій, модель зрілості приватної хмари містить структуру приватної хмари, оцінку, унаслідок якої визначається індекс зрілості приватної хмари, та розпорядчі рекомендації від Broadcom, що допоможуть замовникам накреслити шлях до ідеальної приватної хмари.



Програма Jumpstart: Семінари Jumpstart допомагають клієнтам проаналізувати свої цілі в галузі приватної хмари в порівнянні з поточним рівнем зрілості хмари, оцінити поточну архітектуру в порівнянні з цілями приватної хмари та розробити індивідуальний план впровадження для досягнення цілей приватної хмари. Використовуючи результати оцінки моделі зрілості приватної хмари, семінари VCF Jumpstart дають змогу замовникам спільно з компанією Broadcom прискорити процес максимізації інвестицій у технології завдяки виявленню можливостей поліпшення та розробці практичних рекомендацій.



Нова сертифікація VMware Cloud Foundation: Новий сертифікаційний іспит VMware Cloud Foundation від Broadcom дає змогу ІТ-командам набути зажаданих навичок, що відповідають сучасним технологічним тенденціям, здійснити перехід до приватної хмари, скоротити витрати на хмару, оптимізувати використання ресурсів і максимально збільшити інвестиції в VMware Cloud Foundation.



Безоплатне цифрове навчання і заняття з інструктором: Клієнти VCF тепер мають необмежений безплатний доступ до великої бібліотеки цифрового навчання VMware Cloud Foundation, а також до тренінгів з інструкторами для підвищення кваліфікації та перекваліфікації команд в рамках безперервного навчання. Інвестиції в підвищення кваліфікації забезпечують глибоке розуміння командами VMware Cloud Foundation, що призводить до підвищення ефективності, продуктивності та окупності інвестицій. Знання VCF також дає змогу ІТ-фахівцям виступати як досвідченим прихильникам хмарних технологій і активно впроваджувати приватну хмару серед різних команд у своїй організації.

