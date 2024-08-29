Глобальний виторг Apple перевищить 400 млрд дол. у 2024 році

29 августа 2024 г., 14:25

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Згідно з останніми прогнозами Counterpoint Research, у 2024 році глобальний дохід Apple вперше перетне позначку в 400 мільярдів доларів. Очікується, що ця рекордна цифра буде досягнута завдяки зростанню як в сегменті апаратного забезпечення, так і в секторі послуг.

Після зниження у 2023 році доходи Apple від апаратного забезпечення, як очікується, зростуть на 3% р/р у цьому році. Усі ключові апаратні сегменти - iPhone, iPad, Mac, Watch, AirPods - ймовірно, сприятимуть цьому зростанню завдяки запускам оновлених моделей. Крім того, AirPods можуть стати найбільш швидкозростаючим сегментом. Зростання апаратного забезпечення, ймовірно, продовжиться і в 2025 році. Тим часом як зазначалося в Counterpoint звіті раніше, доходи від послуг продовжать зростати і досягнуть рекордного рівня наступного року, вперше перетнувши позначку в 100 мільярдів доларів.

Коментуючи зростання доходів від апаратного забезпечення, директор Counterpoint Research Тарун Патак (Tarun Pathak) зазначив: «З точки зору темпів зростання, а тепер ще й з появою Apple Intelligence, сегмент послуг виглядає дуже захоплюючим. Він зростатиме набагато швидше, ніж апаратне забезпечення. Однак, з точки зору абсолютного зростання доходів, апаратне забезпечення залишається критично важливим, враховуючи, що воно забезпечує три чверті світового доходу Apple. Після спаду торік, у 2024 році ми побачимо зростання в кількох ключових категоріях апаратного забезпечення завдяки численним запускам. Крім того, є також обіцянка щодо впровадження Apple Intelligence в усіх сегментах апаратного забезпечення, що знову викликало певний ажіотаж і може стимулювати оновлення».

«Послуги продовжуватимуть зростати набагато швидше, ніж апаратне забезпечення. У 2025 році дохід від послуг, ймовірно, стане більшим, ніж дохід від апаратного забезпечення, за винятком iPhone. Apple також намагатиметься монетизувати Apple Intelligence. Однак це займе певний час, враховуючи, що запуск функцій у різних регіонах відбуватиметься поетапно, а також те, що Apple буде чекати, щоб зрозуміти, які саме послуги варто монетизувати в рамках Apple Intelligence. Ця ініціатива може збільшити дохід від послуг щонайменше на 10%-15% у найближчі роки, залежно від того, як Apple вирішить монетизувати їх», прокоментував ситуацію старший аналітик Counterpoint Research Варун Мішра (Varun Mishra).

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