Broadcom пропонує квантово-стійке мережеве шифрування у режимі реального часу

29 января 2025 г., 11:45

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Компанія Broadcom оголосила про випуск першого в галузі рішення Emulex Secure Fiber Channel Host Bus Adapters (HBA) - економічно ефективного і простого в управлінні пристрою, що шифрує всі дані під час їхнього передавання між серверами та системами зберігання.



Шифрування критично важливих даних - це вже обов'язкова умова. Вартість атак із використанням викупного ПЗ продовжує зростати: 2024 року одна атака коштувала в середньому 5,37 млн дол. Генеративний AI та квантові комп'ютери збільшують ризик, якщо дані не зашифровані в усіх точках центру обробки даних, включно з мережею.



Щоб розв'язати ці проблеми кібербезпеки, уряди ухвалили відповідні заходи, зокрема такі, як Commercial National Security Algorithm (CNSA) 2.0 Сполучених Штатів, Network and Information Security (NIS) 2 Європейського союзу, Digital Operational Resilience Act (DORA) та інші, які вимагають від підприємств модернізувати свої ІТ-інфраструктури за допомогою постквантових алгоритмів шифрування та архітектури нульової довіри.



Сьогодні центри обробки даних мають вибір між шифруванням додатків і мережевим шифруванням для захисту своїх даних. Мережеве шифрування має низку важливих переваг порівняно з шифруванням на основі застосунків, включно зі збереженням сервісів масивів зберігання даних, як-от дедуплікація та стискання, що знищуються під час використання шифрування на основі застосунків. Мережеве шифрування також дає змогу в режимі реального часу виявляти програми-здирники, тоді як шифрування на основі додатків приховує такі атаки. До додаткових переваг цього рішення належать відсутність зниження продуктивності шифрування і просте управління ключами на основі сеансів.



«Замовники шукають способи захисту від руйнівних і дорогих атак здирників, а також дотримання нових державних норм, що вимагають шифрування всіх даних, - каже Джефф Хугенбум (Jeff Hoogenboom), віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Emulex Connectivity Division компанії Broadcom. «Адаптер шини Emulex Secure Host Bus Adapter відповідає цим вимогам, надаючи елегантно просте рішення, яке після встановлення шифрує всі дані в усіх додатках».



«Оскільки підприємства стикаються з постійно висхідною хвилею загроз кібербезпеки, Emulex Secure HBA вирізняється як просте рішення, що підвищує безпеку SAN без шкоди для продуктивності», - говорить Браян Білер (Brian Beeler), президент StorageReview.com. «Під час тестування ми виявили, що ці HBA чудово справляються із забезпеченням шифрування даних у SAN на льоту і при цьому легко доповнюють наявні технології безпеки. Ми з нетерпінням чекаємо, що у 2025 році ці адаптери стануть стандартним рівнем підвищеної безпеки SAN, надаючи підприємствам важливий інструмент для захисту їхніх критично важливих даних».



Особливості Emulex Secure HBAs:

Безпека, заснована на нульовій довірі, постквантова криптографія

Алгоритми шифрування підтримують вимоги CNSA 2.0, DORA і NIS 2.

Забезпечується захист даних у процесі їх передавання між хост-серверами та масивами зберігання.

Платформа Zero Trust з криптографічною автентифікацією кінцевих точок за протоколом безпеки та моделі даних (SPDM) і автентифікацією за кремнієвим коренем довіри.

Відповідність вимогам стандарту NIST 800-193 - безпечне завантаження, драйвери з цифровим підписом, T10-DIF і багато іншого.

Економічно ефективне шифрування: Служби зберігання даних із дедублюванням і стисненням залишаються недоторканими; захист усіх даних у всіх застосунках порівняно з рішеннями, орієнтованими на конкретні застосунки.

Працює в наявній інфраструктурі Fiber Channel.

Максимальна продуктивність додатків: Криптографія вивантажується на обладнання, забезпечуючи шифрування без впливу на продуктивність.

Простота управління і розгортання: Просте управління ключами на основі сеансів з генерацією ключів на вимогу; прозора робота з наявними операційними системами, додатками та інструментами управління SAN.



Emulex 32G і 64G Secure HBA доступні в конфігураціях з 1, 2 і 4 портами та вже постачаються.

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