SK hynix розробила першу в галузі 1c DDR5

29 августа 2024 г., 16:35

0

Tweet

Компанія SK hynix оголосила про створення першої в галузі DDR5 місткістю 16 Гбіт, побудованої з використанням вузла 1c, шостого покоління 10-нм техпроцесу.



Цей успіх знаменує початок екстремального масштабування до рівня, близького до 10 нм, у технології виробництва пам'яті.



Зазначається, ступінь складності просування процесу зменшення розмірів технології DRAM 10-нм діапазону зростала впродовж багатьох поколінь, але SK hynix стала першою в галузі, хто подолав технологічні обмеження, підвищивши рівень завершеності проєктування, завдяки своїй провідній у галузі технології 1b, п'ятого покоління 10-нм процесу.



SK hynix заявила, що буде готова до масового виробництва 1c DDR5 протягом року, щоб почати об'ємні постачання наступного року.



Щоб зменшити можливі помилки, пов'язані з процедурою просування техпроцесу, і найефективніше перенести переваги 1b, яка широко відома своїми найкращими характеристиками DRAM, компанія розширила платформу 1b DRAM для розробки 1c.



Новий продукт вирізняється вищою конкурентоспроможністю порівняно з попереднім поколінням завдяки використанню нового матеріалу в деяких процесах екстремального ультрафіолетового випромінювання (EUV), а також оптимізації процесу нанесення EUV загалом. SK hynix також підвищила продуктивність більш ніж на 30% завдяки технологічним інноваціям у дизайні.



Робоча швидкість 1c DDR5, яка, як очікується, буде використовуватися у високопродуктивних центрах обробки даних, підвищена на 11% порівняно з попереднім поколінням, до 8 Гбіт/с. Завдяки підвищенню енергоефективності більш ніж на 9%, SK hynix очікує, що впровадження 1c DRAM допоможе центрам обробки даних скоротити витрати на електроенергію на 30% в умовах, коли розвиток ери штучного інтелекту призводить до зростання енергоспоживання.



«Ми прагнемо надати клієнтам диференційовані переваги, застосовуючи технологію 1c, що володіє найкращою продуктивністю і конкурентоспроможною вартістю, в наших основних продуктах наступного покоління, включно з HBM, LPDDR6 і GDDR7», - сказав глава відділу розробки DRAM Кім Джонгван (Kim Jonghwan). «Ми продовжуватимемо працювати над збереженням лідерства в галузі DRAM і позиціюватиме себе як найнадійнішого постачальника рішень для AI-пам'яті».

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора