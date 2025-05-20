HPE запускає передовий у галузі портфель рішень для приватних хмар

20 мая 2025 г., 11:45

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про стрибок на покоління вперед для найпередовішого в галузі портфеля приватних хмар, переосмисливши те, що приватна хмара надає клієнтам завдяки майже десятирічному лідерству та програмному забезпеченню HPE Morpheus. HPE змінює підходи до модернізації гібридних ІТ для підвищення ефективності витрат, продуктивності та простоти й оголошує про наступне:



- HPE Private Cloud Business Edition тепер доступний з HPE Morpheus VM Essentials, що дає змогу скоротити до 90% витрат на ліцензії VM завдяки підтримці кількох гіпервізорів і самообслуговуванню під час споживання хмари. Нова економія додається до оцінювального зниження сукупної вартості володіння (TCO) на 2,5X, що забезпечується провідною в галузі дезагрегованою гіперконвергентною інфраструктурою (dHCI).



- Сімейство програмного забезпечення HPE Morpheus Software є загальнодоступним і включає HPE Morpheus VM Essentials для віртуалізованих робочих навантажень і HPE Morpheus Enterprise Software для уніфікованого управління хмарою. Обидві програмні пропозиції включають гіпервізор HVM від HPE і ліцензуються за сокетами для зниження сукупної вартості володіння. Клієнти VM Essentials зможуть перейти на повну версію HPE Morpheus Enterprise.



- Нові послуги спрощують модернізацію віртуалізації для замовників будь-якого розміру.



"Підприємства переживають переломний момент у модернізації ІТ, коли вони повинні розв'язувати проблеми складності управління, що зростає, і збільшення витрат на віртуалізацію, щоб вивільнити інвестиції для основних напрямків розвитку. Ми є лідером у сфері дезагрегованої інфраструктури, і наша приватна хмара об'єднує це лідерство з новим програмним забезпеченням для уніфікованої віртуалізації та управління хмарою. HPE надає клієнтам вибір, простоту і економічну ефективність, щоб випередити конкурентів і реінвестувати в інновації", - зазначила Фідельма Руссо (Fidelma Russo), виконавчий віцепрезидент, генеральний директор підрозділу Hybrid Cloud і технічний директор HPE.



У той час як багато постачальників ІТ-інфраструктури визнають економічні переваги дезагрегованої інфраструктури, компанія HPE переосмислює приватну хмару повного стека за допомогою HPE Private Cloud Business Edition з HPE Morpheus VM Essentials. Рішення Business Edition, доступне у варіантах dHCI або HCI, дає змогу організаціям вибирати оптимізовану архітектуру для віртуальних машин від краю до центру обробки даних. VM Essentials керує віртуальними машинами HPE і традиційними віртуальними машинами, даючи змогу замовникам комбінувати та поєднувати віртуальні машини відповідно до своїх потреб.



- Перевірене рішення для віртуалізації корпоративного рівня: VM Essentials призначене для глобального розгортання і підтримується комплексними корпоративними сервісами, доступними від інфраструктури до робочих навантажень.



- Досвід, заснований на штучному інтелекті, від налаштування до експлуатації: HPE автоматизує налаштування інфраструктури та управління життєвим циклом Business Edition, а AIOps прогнозує і запобігає до 86% проблем, вивільняючи ІТ-ресурси.



"HPE Private Cloud Business Edition окупилася завдяки тому, що ми заощаджуємо на контрактах на підтримку застарілих систем, споживанні послуг як таких, площі ЦОД і енергоефективності", - каже Роберто Валента (Roberto Valenta), ІТ-менеджер з корпоративних технологій та операцій, Aeropuertos Argentina. "Продуктивність, масштабованість і надійність є основою наших критично важливих робочих навантажень - від відстеження рейсів до прибуття й вильоту в аеропорту. Рішення Business Edition допомагає нам швидше надавати послуги, що скорочують час очікування, реєстрації та забезпечення безпеки для пасажирів".



Commvault, лідер у сфері рішень для забезпечення кіберстійкості та захисту даних, стане першим партнером екосистеми VM Essentials, що підтримує резервне копіювання та відновлення VM на основі образів у майбутньому випуску в травні.



Нове програмне забезпечення HPE Morpheus Enterprise Software уніфікує управління хмарою для великих підприємств і постачальників послуг. За допомогою простого інтерфейсу організації можуть керувати і контролювати віртуалізовані, контейнерні та сторонні середовища виконання в bare metal, локальній і публічній хмарній інфраструктурі. HPE Morpheus Enterprise автоматизує ініціалізацію застосунків, забезпечуючи приблизно 150-кратне прискорення розгортання застосунків практично в будь-якому гіпервізорі або хмарі, а також зниження витрат на хмару до 30% завдяки аналітичному правовому регулюванню.



Morpheus Enterprise і VM Essentials є автономним програмним забезпеченням, не залежним від апаратного забезпечення, і нещодавно пройшли сертифікацію для роботи на серверах Dell PowerEdge та масивах NetApp AFF, а також на серверах HPE ProLiant Compute Gen11 і Gen12. Нові сервери HPE ProLiant Gen12 дають змогу замовникам консолідуватися й заощаджувати до 27% на програмному забезпеченні для віртуалізації, 65% на електроенергії на рік і скоротити площу центру оброблення даних у співвідношенні 7:17.



Поєднання VM Essentials і HPE Aruba Networking CX 10000 знижує сукупну вартість володіння на 48%, збільшує продуктивність до 10 разів, забезпечує мікросегментацію, прискорення DPU (data processing unit) і підвищену безпеку. VM Essentials також забезпечує просте, гранулярне управління сховищем HPE Alletra Storage MP B10000.



Нові послуги HPE Cloud Platform Services - Virtualization Modernization полегшують модернізацію віртуалізації. HPE Services надає спеціальну оцінку, наскрізний процес створення надійних посадкових зон, а також послуги з перепланування робочих навантажень, модернізації інфраструктури, міграції даних, навчання членів команди та управління інфраструктурою для зниження накладних витрат. Зазначено, нещодавно компанія HPE була названа лідером у дослідженні IDC MarketScape: Worldwide Hybrid IT Infrastructure Consulting and Integration Services 2025 Vendor Assessment.



HPE Private Cloud Business Edition з HPE Morpheus VM Essentials доступний вже зараз. Нові системи Business Edition з HPE SimpliVity будуть доступні в третьому кварталі 2025 року.

Інтеграція HPE Morpheus Software для HPE Alletra Storage MP B10000 вже доступна, а для HPE Aruba Networking CX 10000 запланована на червень.

HPE Morpheus Enterprise Software вже доступне у вигляді окремого програмного забезпечення.

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