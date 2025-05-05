Корпоративне рішення захисту від кіберзагроз Carbon Black мігрує в хмару Google

5 мая 2025 г., 16:25

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Передове рішення Carbon Black в галузі реагування на інциденти та пошуку загроз, розроблене спеціально для команд центрів інформаційної безпеки (SOC), переміщується у хмару Google, інформує компанія Oberig IT. Важливий крок у багаторічному партнерстві Broadcom з Google, який дозволить підготуватися до майбутніх інновацій, забезпечивши безпосередні переваги для клієнтів і партнерів.

Це зокрема дозволить підвищити продуктивність, знизити затримки та забезпечити повну інтеграцію з портфелем Symantec. Інфраструктура Google Cloud підтримує передову аналітику та функції, засновані на штучному інтелекті, забезпечуючи масштабованість, надійність та низьку затримку для глобальних клієнтів. Крім того, міграція посприяє створенню єдиного бекенду для більш ефективної співпраці, інновацій та підтримки усієї екосистеми безпеки Broadcom.

Symantec Reputation, вже інтегрована в Carbon Black Cloud із Google Cloud, підіймає планку виявлення загроз. Це дозволить прискорити пошук репутації у хмарі та підвищити ефективність класифікації файлів та переконаності у їх безпеці. Перехід від сторонніх репутаційних сервісів – ще один крок до більш плавної інтеграції портфоліо Broadcom.

Гнучка архітектура Google Cloud відкриває можливості для більш тісної інтеграції між портфелями Symantec та Carbon Black, що означає нові потужні засоби захисту для Carbon Black Cloud.

Розташування Carbon Black Cloud у хмарі Google також оптимізує повсякденні операції безпеки. Завдяки інфраструктурі Google компанія Broadcom забезпечує вищу та надійнішу продуктивність у всьому світі. Broadcom удосконалює інструменти, якими ви користуєтеся щодня, наприклад, консоль управління хмарою, яка тепер перемістилася в консоль підприємства. Портал для клієнтів дозволяє їм швидко та легко керувати своїми хмарними сервісами Broadcom за допомогою одного входу до системи та зручного інтерфейсу.

Завдяки об’єднанню з Google Cloud Broadcom створює загальну основу, яка забезпечує безперешкодне підключення інструментів, аналітичної інформації та даних для всіх портфелів. Це крок до майбутнього, в якому Symantec та Carbon Black Cloud працюватимуть як єдина екосистема. Broadcom забезпечує всебічне охоплення інформаційної, мережевої безпеки та безпеки кінцевих точок за допомогою єдиної хмарної платформи, що дозволяє забезпечити безшовний нативний міждоменний захист.

Для клієнтів єдиний бекенд покращить взаємодію між продуктами та підвищить рівень безпеки. Для партнерів це означає оптимізацію операцій та кращу інтеграцію в мережах.

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