Brave1 провів міжнародний інвестиційний саміт з українських оборонних інновацій

8 октября 2024 г., 12:35

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Понад 1300 учасників, серед яких більш як 100 інвесторів з усього світу, 650 українських та міжнародних розробників із понад 250 команд – 3-4 жовтня в Києві відбувся перший міжнародний саміт Defense Tech Valley, який відкрив нові горизонти для інвестицій в оборонні інновації України. Особливий акцент саміту був зроблений на сферах БПЛА, наземних роботизованих комплексів та радіоелектронної боротьби.

Саміт дав унікальну можливість представникам державних відомств, Сил безпеки та оборони, а також бізнесу об’єднати зусилля задля розвитку високотехнологічних рішень, що здатні зміцнити обороноздатність України.

Перший день саміту розпочався з пітчинг-сесії, де 28 команд презентували інноваційні рішення в галузі оборонних технологій: від БПЛА та AI-донаведення до роботизованих комплексів та систем виявлення артилерії. А в межах воркшопів учасники обговорювали виклики запуску та масштабування defense tech бізнесу, зокрема, правові й фінансові аспекти, а також стратегії розвитку для українських інноваторів.

Другий день був присвячений конференції, яка висвітлила головні питання розвитку української defense tech індустрії в умовах війни та потенціал залучення інвестицій для оборонних інновацій. Закордонні інвестори поділилися власним досвідом роботи з українським defense tech ринком, а також порадами для українських виробників та урядовців щодо можливостей стимулювання інвестиційної привабливості оборонних інновацій. Зокрема, під час інвестиційних панелей порушили такі теми, як погляд інвесторів на українські оборонні технології та світові тенденції інвестування в оборонні технології.

Упродовж двох днів усі зареєстровані українські команди розробників мали змогу презентувати свої розробки як для потенційних інвесторів, так і для інших учасників заходу.

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