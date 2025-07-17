Кластер Brave1 запускає платформу для тестування світових оборонних технологій

17 июля 2025 г., 15:35

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Кластер оборонних технологій Brave1 в рамках конференції Landeuro Асоціації армії США у Вісбадені оголосив про запуск платформи Test in Ukraine, що надасть партнерам можливість тестувати свої технології.

Завдяки платформі іноземні виробники БпЛА, наземних роботів, РЕБ і рішень на базі AI зможуть офіційно тестувати свою продукцію в Україні. Компанії особисто братимуть участь у випробуваннях, щоб одразу вносити зміни. Або ж передаватимуть продукт Brave1, щоб команда кластера самостійного його протестувала.

Іноземні компанії отримають унікальну можливість перевірити свої технології на полігоні з умовами, наближеними до бойових, разом з підрозділами з реальним досвідом. Це дає прямий доступ до зворотного зв’язку від військових, щоб швидко вдосконалювати продукти та адаптувати їх під справжні виклики війни.

Компанії також зможуть співпрацювати з українськими виробниками для масштабування розробок і пришвидшеного виходу на ринки. Україна пропонує не лише полігони, а й партнерство для створення ефективних рішень.

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