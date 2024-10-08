Gigabyte оголосила про доступність нових серверів на базі процесорів сімейства AmpereOne

8 октября 2024 г., 13:25

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Компанія Giga Computing, дочірнє підприємство Gigabyte, оголосила про початок продажів серверів Gigabyte, що підтримують повний стек процесорів сімейства AmpereOne. Нагадаємо, анонс процесорів AmpereOne відбувся минулого року, і сервери Gigabyte з підтримкою цієї платформи були доступні для обраних покупців. Тепер сервери Gigabyte доступні для всіх охочих: односокетні та двосокетні платформи вже випускаються, а наприкінці четвертого кварталу з'являться нові. Сервери Gigabyte для процесорів Ampere Altra та AmpereOne представлено на стенді компанії та в павільйоні Ampere на виставці Yotta 2024 у Лас-Вегасі 7-9 жовтня.



Сімейство процесорів AmpereOne, призначене для хмарних обчислень, включає до 192 ядер Ampere, пам'ять DDR5 і 128 ліній PCIe Gen 5 на сокет. Загалом ця лінійка процесорів націлена на хмарні інстанції з неймовірною щільністю розміщення віртуальних машин, а також на чудову продуктивність на ват. Завдяки більшій кількості ядер, більшій кількості операцій введення-виведення, більшому обсягу пам'яті, більшій продуктивності та більшим хмарним можливостям цей повний стек процесорів знаходить додаткове застосування в галузі штучного інтелекту, аналітики даних тощо.



Серія R163: Односокетні сервери загального призначення висотою 1U

R163-P32: 12x 2,5" дисків Gen 5 NVMe/SATA або 12x 2,5» дисків SATA

R163-P30: 4x 3,5"/2,5" дисків Gen 5 NVMe/SATA

Серія R263: Односокетні сервери загального призначення висотою 2U

R263-P30: 4x 3,5"/2,5" Gen 5 NVMe/SATA і 8x 3,5"/2,5" SATA дисків

Серія E163: Граничні односокетні сервери глибиною 520 мм

E163-P30: 2x 2,5" накопичувача Gen 5 NVMe/SATA

Серія R183: Двосокетні сервери загального призначення висотою 1U

R183-P90: 4x 3,5"/2,5" накопичувачі Gen 5 NVMe/SATA

R183-P92: 12x 2,5" дисків Gen 5 NVMe/SATA

Серія R283: Двосокетні сервери загального призначення висотою 2U

R283-P90: 12x 3,5"/2,5" дисків Gen 5 NVMe/SATA

R283-P92: 12x 2,5" дисків Gen 5 NVMe і 12x 2,5" дисків Gen 5 NVMe/SATA.



«Ми впевнені, що наші нові пропозиції для процесорів AmpereOne задовольнять потреби клієнтів, оскільки сервери були адаптовані до передбачуваних робочих навантажень, а також тому, що ми дослухалися до відгуків наших клієнтів», - каже Вінсент Ванг (Vincent Wang), віцепрезидент із продажів Giga Computing. «Це також відображається у великій кількості нових SKU для цього процесора з великою кількістю ядер, який задовольняє всі потреби в хмарних обчисленнях».



«З появою в продажу серверів AmpereOne від Gigabyte ми розширюємо асортимент продукції, пропонуючи ще більшу щільність обчислень на стійку за умови неперевершеної енергоефективності», - каже Гленн Кілс (Glenn Keels), віцепрезидент із маркетингу продукції Ampere. «Завдяки серверам із широким діапазоном кількості ядер із сімейств Ampere Altra та AmpereOne, у клієнтів Gigabyte тепер є широкий вибір продуктів на базі Ampere для задоволення всіх їхніх потреб у хмарних і штучних обчисленнях».



Повідомляється, нова лінійка серверів на базі AmpereOne підкреслює прагнення Gigabyte пропонувати передові рішення для хмарних обчислень. Великий портфель серверів Gigabyte, який вже доступний для широкої публіки, пропонує неперевершену масштабованість, ефективність і продуктивність, задовольняючи потреби підприємств різних галузей. Завдяки випуску одно- і двосокетних конфігурацій замовники зможуть з упевненістю використовувати міць процесорів Ampere з великою кількістю ядер, що підтримуються різноманітними та енергоефективними конструкціями.

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