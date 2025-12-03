Brave1 пропонує гранти до 150 тис. євро на технології для захисту неба

3 декабря 2025 г., 13:35

Завдяки підтримці ЄС кластер оборонних технологій Brave1 запускає нову грантову програму EU4UA Defence Tech загальною сумою 3,3 млн євро. Перший етап – гранти для посилення захисту неба. Розшукують команди, які створюють високошвидкісні перехоплювачі (450+км) та радіолокаційні системи. Максимальна сума одного гранту – 150 тис. євро. Це вдвічі більше, ніж передбачає стандартна грантова програма Brave1. Грант можна використати на перевірку технології, створення та вдосконалення прототипу та тестування розробки.

Приймання заявок стартувало 1 грудня і триватиме до 14 січня 2026 року. Подати заявку можуть компанії з розробкою TRL 5-6. Процедура відбору прозора: спочатку комплаєнс-перевірка, далі – оборонна експертиза та фінальний пітч. Оцінювати проєкти буде комісія, до якої увійдуть представники Brave1, BRDO, Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, Міноборони, Генштабу та незалежний спостерігач.

Проєкт EU4UA Defence Tech, що фінансується Європейським Союзом, реалізується BRDO у партнерстві з Brave1 з вересня 2025 року до лютого 2027 року. Він має на меті посилити інноваційний потенціал оборонно-технологічної та промислової бази України, сприяючи поглибленню співпраці між ЄС та Україною у сфері безпеки.

У 2026 році планується провести ще два грантові раунди, теми яких визначатимуть під актуальні виклики фронту. Також ініціатива передбачає проведення хакатону, регуляторну підтримку та відкриття Brave1 Expo Room.

