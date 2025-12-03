 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Brave1 пропонує гранти до 150 тис. євро на технології для захисту неба

3 декабря 2025 г., 13:35
0 
 

Завдяки підтримці ЄС кластер оборонних технологій Brave1 запускає нову грантову програму EU4UA Defence Tech загальною сумою 3,3 млн євро. Перший етап – гранти для посилення захисту неба. Розшукують команди, які створюють високошвидкісні перехоплювачі (450+км) та радіолокаційні системи. Максимальна сума одного гранту – 150 тис. євро. Це вдвічі більше, ніж передбачає стандартна грантова програма Brave1. Грант можна використати на перевірку технології, створення та вдосконалення прототипу та тестування розробки.

Приймання заявок стартувало 1 грудня і триватиме до 14 січня 2026 року. Подати заявку можуть компанії з розробкою TRL 5-6. Процедура відбору прозора: спочатку комплаєнс-перевірка, далі – оборонна експертиза та фінальний пітч. Оцінювати проєкти буде комісія, до якої увійдуть представники Brave1, BRDO, Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, Міноборони, Генштабу та незалежний спостерігач.

Проєкт EU4UA Defence Tech, що фінансується Європейським Союзом, реалізується BRDO у партнерстві з Brave1 з вересня 2025 року до лютого 2027 року. Він має на меті посилити інноваційний потенціал оборонно-технологічної та промислової бази України, сприяючи поглибленню співпраці між ЄС та Україною у сфері безпеки.

У 2026 році планується провести ще два грантові раунди, теми яких визначатимуть під актуальні виклики фронту. Також ініціатива передбачає проведення хакатону, регуляторну підтримку та відкриття Brave1 Expo Room.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  