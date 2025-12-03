Check Point співпрацює з Microsoft для забезпечення корпоративного захисту AI для Microsoft Copilot Studio

3 декабря 2025 г., 12:25

Компанія Check Point Software Technologies оголосила про співпрацю з Microsoft для забезпечення корпоративного захисту штучного інтелекту (AI) для Microsoft Copilot Studio. Ця співпраця дозволяє підприємствам безпечно створювати та розгортати генеративні AI-агенти із безперервним захистом, дотриманням нормативних вимог та управлінням, інтегрованими безпосередньо в їхні робочі процеси розробки.



Інтеграція з Copilot Studio поєднує технології Check Point AI Guardrails (захисні бар'єри AI), Data Loss Prevention (DLP) (запобігання втраті даних) та Threat Prevention (запобігання загрозам). Це розширює стек безпеки AI Check Point для захисту Copilot Studio під час виконання агента. Результатом є безперервний захист для кожного AI-агента, що забезпечує безпечні та відповідні нормам інновації.



Оскільки підприємства швидко впроваджують AI-агенти для підвищення продуктивності, виникають нові ризики: від ін'єкції запитів та витоку даних до неправомірного використання моделі та відхилення від нормативних вимог. Ці агенти підключаються до чутливих даних та інструментів сторонніх розробників, розширюючи поверхню атаки за межі традиційних засобів контролю. Використовуючи функції безпеки та управління в режимі виконання Check Point для розширення захисту Copilot Studio, організації отримують повну видимість та контроль для впевнених і безпечних інновацій.



"Швидке впровадження AI-агентів приносить не лише інновації та ефективність, але й нові виклики безпеки, зокрема щодо підтримки цілісності даних та запобігання неправомірному використанню конфіденційної інформації, — сказала Наталі Кремер (Nataly Kremer), директор з продукту Check Point. — Спільно з Microsoft ми надаємо вдосконалений безперервний захист та управління безпосередньо в Microsoft Copilot Studio, гарантуючи, що кожна взаємодія зі AI, включаючи автономні дії всередині підприємства, залишається безпечною, відповідає нормативним вимогам та корпоративним політикам".



Ключові можливості включають:



Захисні бар'єри AI в режимі виконання (Runtime AI Guardrails): безперервний захист для кожного агента, створеного за допомогою Copilot Studio, що запобігає ін'єкції запитів, витоку даних та неправомірному використанню моделі.



Запобігання втраті даних та загрозам (Data Loss and Threat Prevention): інтегровані механізми DLP та запобігання загрозам, які захищають конфіденційні дані під час кожного виклику інструменту та робочого процесу всередині Copilot Studio.



Масштаб та точність корпоративного рівня: уніфікований пакет безпеки, розроблений для великомасштабних розгортань, що забезпечує послідовний захист та низьку затримку без впливу на продуктивність.



Безперервний захист для продуктивності: дозволяє організаціям повною мірою використовувати потужність Copilot Studio, зберігаючи при цьому видимість у режимі виконання, відповідність нормативним вимогам та захист, орієнтований на запобігання.



"Оскільки організації використовують Microsoft Copilot Studio для створення AI-агентів, адаптованих до їхнього бізнесу, безпека та відповідність нормативним вимогам є першочерговими, — зазначив Девід Блайт (David Blyth), віцепрезидент з інженерії Copilot Studio, Microsoft. — Наші відносини з Check Point допомагають клієнтам впроваджувати інновації впевнено, поєднуючи надійну платформу Microsoft Copilot із захистом AI Check Point, орієнтованим на запобігання, щоб конфіденційні дані та робочі процеси AI були захищені за задумом".



Зазначено, ця співпраця підтверджує лідерство Check Point у забезпеченні безпеки підприємств на базі AI та є ще однією віхою в його місії захисту повного життєвого циклу AI — від розробки моделі до виконання в режимі runtime, і від організаційних застосунків до використання співробітниками в робочому просторі.

