Bolt запускає сервіс у Дрогобичі, Трускавці, Мукачево та Кам’янці-Подільському

14 апреля 2022 г., 15:55

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За заявою Bolt, компанія продовжує розширювати географію свого сервісу: починаючи з 14 квітня, жителі Дрогобича, Трускавця, Мукачева та Кам’янця-Подільського зможуть замовити поїздку через додаток Bolt.

У тиждень запуску для нових користувачів діятимуть знижки до 25%, а також акція «Запроси друга – отримай знижку на поїздку». Однак це жодним чином не позначиться на заробітку водіїв – компанія Bolt повністю компенсує їм різницю в ціні.

Мінімальна вартість поїздки з урахуванням знижки у Дрогобичі становитиме 34 грн, Трускавці – 34 грн, Мукачеві – 38 грн, Кам’янці-Подільському – 30 грн.

Щоб скористатися сервісом, потрібно завантажити додаток Bolt на смартфон і зареєструвати обліковий запис. Далі треба вказати місце призначення та вибрати категорію автомобіля. Оплатити поїздку можна готівкою, банківською карткою в додатку або ж через сервіс Apple Pay.

Користувачі мають змогу оцінити кожну поїздку, що допомагає формувати рейтинг водіїв і підтримувати високий рівень надання послуги. Середній час очікування авто Bolt становить 5 хвилин. Наразі сервіс для замовлення поїздок Bolt вже доступний у 28 містах України.

«Швидке та безпечне пересування нині має неабияке значення для всіх громадян України. Саме тому ми розширюємо перелік міст, де стануть доступними поїздки Bolt, та прагнемо забезпечити українцям максимальну мобільність. Це дозволить нашим користувачам оперативно вирішувати нагальні справи навіть у цей непростий час», – коментує Сергій Павлик, керівник напряму замовлення поїздок Bolt.

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