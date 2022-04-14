 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Кількість хакерських атак на Україну за час війни зросла втричі

14 апреля 2022 г., 15:05

За даними «Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події» CERT-UA, яка діє при «Держспецзв’язку», протягом 1,5 місяця війни Україна зазнала 362 кібератак. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року: тоді було зафіксовано 122 кібератаки.

Понад половина усіх атак були здійснені з метою збору інформації або розповсюдження шкідливого програмного коду.

Серед основних цілей ворожих хакерів – Уряд і місцеві органи влади України, сектор безпеки та оборони, комерційні організації.

Кількість хакерських атак на Україну за час війни зросла втричі

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  