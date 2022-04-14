Кількість хакерських атак на Україну за час війни зросла втричі

14 апреля 2022 г., 15:05

За даними «Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події» CERT-UA, яка діє при «Держспецзв’язку», протягом 1,5 місяця війни Україна зазнала 362 кібератак. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року: тоді було зафіксовано 122 кібератаки.

Понад половина усіх атак були здійснені з метою збору інформації або розповсюдження шкідливого програмного коду.

Серед основних цілей ворожих хакерів – Уряд і місцеві органи влади України, сектор безпеки та оборони, комерційні організації.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист