Кількість хакерських атак на Україну за час війни зросла втричі

За даними «Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події» CERT-UA, яка діє при «Держспецзв’язку», протягом 1,5 місяця війни Україна зазнала 362 кібератак. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року: тоді було зафіксовано 122 кібератаки.
Понад половина усіх атак були здійснені з метою збору інформації або розповсюдження шкідливого програмного коду.
Серед основних цілей ворожих хакерів – Уряд і місцеві органи влади України, сектор безпеки та оборони, комерційні організації.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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