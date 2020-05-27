Bolt оценили в 1,9 млрд долл.

27 мая 2020 г., 13:05

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Компания Bolt сообщила о закрытии раунда инвестиций на сумму 109 млн долл., продолжая масштабировать свои продукты ― от проектов в сфере микромобильности до доставки еды в Европе и Африке.



Инвестором ведущей европейской платформы для вызова такси стала лондонская компания Naya Capital Management, которую основал бывший партнер The Childrenʹs Investment Fund Масрур Сиддики в 2012 году. Благодаря инвестициям от Naya Capital Management общий объем финансирования Bolt составил 300 млн евро.



Как отмечается, сейчас компания работает в более чем 150 городах Европы и Африки. В течение нескольких последних месяцев стартовали три новых сервиса. Так, в 12 странах появилась услуга Bolt Foods. Набирает популярность и новый сервис Business Delivery, который позволяет аптекам и интернет-магазинам доставлять товары своим клиентам. Во время эпидемии коронавируса в качестве меры предосторожности компания Bolt запустила новую категорию Isolated с прозрачными перегородками между передними и задними сиденьями авто.

«Несмотря на то, что кризис повлиял на работу нашей компании, услуга вызова авто остается популярной. Это происходит благодаря устойчивой тенденции к снижению спроса на покупку личных авто и переходу на более экологичные виды транспорта», заявил генеральный директор и сооснователь компании Bolt Маркус Виллиг. «Я уверен, что эффективность и хорошее понимание рынка ― наше конкурентное преимущество в сфере пассажирских перевозок. Это позволит нам предлагать доступные транспортные услуги миллионам клиентов и обеспечить наивысшие доходы нашим партнерам в посткоронавирусную эпоху», заключил он.



Bolt (ранее известная как Taxify) была основана в 2013 году и с тех пор является наиболее быстрорастущей платформой для организации поездок в Европе и Африке. Среди ее инвесторов — Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital, а также соучредитель TransferWise Таавет Хинрикус. На сегодняшний день у Bolt насчитывается более 30 млн клиентов в более чем 35 странах мира.

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