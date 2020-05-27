Samsung повышает защиту данных с новым чипом безопасности

27 мая 2020 г., 12:15

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Компания Samsung Electronics представила автономное решение, которое обеспечивает безопасность загрузки устройства, изолированного хранения данных, мобильных платежей и др.



Решение состоит из чипа Secure Element (SE) (S3FV9RR) и усовершенствованного защитного программного обеспечения, благодаря чему оно получило сертификацию самого высокого уровня для мобильных компонентов – Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6.



Как отмечается, представленное решение представляет собой усовершенствованную версию чипа первого поколения (S3K250AF), анонсированного в феврале. Благодаря удвоенной емкости защищенного хранилища оно поддерживает аппаратный корень доверия (RoT), безопасную загрузку и аутентификацию, что выводит надежность мобильных устройств на новый уровень. При запуске проприетарных приложений на мобильном устройстве аутентификация может быть усилена с помощью RoT. Во время загрузки активируется поэтапная проверка всех компонентов операционной системы с утвержденными ключами. Этот процесс защищает устройство от любых возможных атак или несанкционированных обновлений ПО.



Подчеркивается, что решение может работать независимо от основного процессора устройства. Это делает новинку универсальной и подходящей для усиления безопасности мобильных гаджетов, приложений IoT и других продуктов любого уровня производительности.



Ожидается, что решение Samsung S3FV9RR будет доступно на рынке в третьем квартале этого года.

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