Xiaomi анонсировала ноутбуки RedmiBook Ryzen Edition

27 мая 2020 г., 13:35

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На специальной конференции в Китае компания Xiaomi представила ряд новых продуктов под брендом Redmi, и в частности, линейку ноутбуков Xiaomi RedmiBook Ryzen Edition. Уже из названия понятно, что новые устройства RedmiBook базируются на платформе AMD Ryzen. В этих ноутбуках в зависимости от модели используется шестиядерный Ryzen 7 4700U и восьмиядерный Ryzen 5 4500U с графическими ускорителями Vega 7 и Vega 6. Конфигурация также включает 8 или 16 ГБ оперативной памяти, емкость встроенного накопителя составляет 512 ГБ или 1 ТБ.

Анонсированы три модели с диагональю 13, 14 и 16,1 дюймов и разрешением 1920×1080 (Full HD). Как отмечается, экран у всех занимает 90 % площади поверхности крышки при ширине рамок 3,26 мм.

Модель RedmiBook 16 оснащена батареей мощностью 46 Вт*ч, которая позволяет работать, по заявлению компании, на одном заряде до 12 часов. Встроенная технология быстрой зарядки позволяет по USB Type-C зарядить устройство до 50% за 38 минут.

Ноутбуки оснащены двумя портами USB Type-A, двумя USB Type-C, разъемом HDMI и сканером отпечатков пальцев. Примечательно, что разблокировать RedmiBook можно и с помощью фитнес-браслета Mi Band.

Сообщается, что габариты RedmiBook 13 составляют 307.3×195×17.8 мм, а его масса — 1,23 кг, у RedmiBook 14 — 320×203×16.85 мм и 1,2 кг, RedmiBook 16 — 367.20×232.85×17.55 мм и 1,8 кг соответственно.

В Китае в продажу ноутбуки поступят уже 1 июня. Интересно, что конфигурация с Ryzen 5 4500U на борту, 16 ГБ ОЗУ и накопителем 512 ГБ вне зависимости от диагонали будет предлагаться по цене 3999 юаней, что составляет около $560.

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