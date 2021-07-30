Благодаря хромбукам, рост мирового компьютерного рынка превысил 10%

30 июля 2021 г., 13:55

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На мировой компьютерном рынке – очередной успешный квартал. Аналитики Canalys, помимо традиционных ПК также принимающие во внимание хромбуки и планшеты, говорят об отгрузке с апреля по июнь 2021 г. почти 122 млн устройств. Таким образом, результат годичной давности удалось улучшить на 10,2%.



Хромбуки сформировали наиболее динамично растущий сегмент – поставки здесь выросли на 75% "YoY", до 11,9 млн шт. Позицию ведущего вендора сохранила HP, отгрузившая 4,3 млн хромбуков (+116%). В первую тройку также вошли Lenovo (2,6 млн устройств, +82,0%) и Acer (1,8 млн устройств, +83,0%). Замкнули пятерку лучших Dell (1,1 млн устройств, -8,7%) и Samsung (1 млн устройств, +324,4%). По результатам рассматриваемого периода на долю хромбуков пришлось уже не менее 13% рынка ноутбуков.



Поставки планшетов выросли на 4% и превысили 39,1 млн шт. Несмотря на незначительный спад (-0,5%), Apple удержала вершину рейтинга с объемом отгрузки 14,2 млн iPad. При росте на 13,8%, Samsung сумела отгрузить не менее 8 млн планшетов. Лучшую динамику роста (+78%) показала Lenovo, направившая в каналы 4,7 млн устройств. В Тор-5 также вошли Amazon (3,1 млн устройств, -1,5%) и Huawei (2,3 млн устройств, -54,0%).

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