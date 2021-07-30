"Force majeure: Кто нажмет красную кнопку? Решения аварийного восстановления" 

30 июля 2021 г., 14:01

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Прогнозирование вероятности аварий и последствий для бизнеса, связанных с ИТ-инфраструктурой, является весьма сложным процессом. И он еще больше усложняется растущим числом и изощренностью киберпреступлений.



Чтобы избежать потери данных, остановки бизнес-процессов компании должны заранее подготовиться к самым непростым ситуациям. Приглашаем вас посетить мероприятие 4 августа в Литовском посольстве в Киеве, где будут затронуты наиболее актуальные вопросы аварийного восстановления.



В рамках мероприятия директор по развитию Baltneta Артурас Довиденас расскажет подробно о решениях аварийного восстановления, как правильно планировать этот процесс, чего ожидать.



Во второй части мероприятия, ведущий системный администратор Baltneta Александр Сташевский проведет live-демонстрацию различных технических решений, акцентируя внимание на том, какие именно варианты подходят в конкретной ситуации. Менеджер по развитию партнерских отношений Baltneta Мантас Жилинскас в свою очередь поделиться реальными историями и проектами с нынешними заказчиками компании, а также расскажет о партнерской программе. В конце мероприятия на сессии Q&A докладчики ответят на все вопросы участников мероприятия.

Программа мероприятия:



09:30-10:00 Регистрация участников

10:00-10:30 Понятие аварийного восстановления: рынок, ответственность и процессы.

10:30-11:00 Решения аварийного восстановления и их сравнение.

11:00-11:20 Кофе-Брэйк

11:20-12:00 Live демонстрация решений аварийного восстановления

12:00-12:30 Опыт Балтнеты и чужие ошибки

12:30-12:45 Партнерская программа

12:45-13:00 Q&A



Количество мест ограничено. Регистрация обязательна https://www.balt.net/registratsiya

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