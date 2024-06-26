Бізнеси інвестують у штучний інтелект, розумні авто та 5G

26 июня 2024 г., 10:35

0

Tweet

Попри світову рецесію, бізнеси продовжують інвестувати в новітні розробки. Фахівці «GlobalLogic Україна» назвали головні напрямки, в яких зацікавлені міжнародні бізнеси. А також розповіли, як до них дотичні українські розробники.

Генеративний штучний інтелект (GenAI), програмно визначені автомобілі (SDV) та 5G – технології, в які активно інвестують великі міжнародні компанії. Висновок ґрунтується на аналізі світових тенденцій та проєктів, до яких залучені понад 6000 українських спеціалістів GlobalLogic. Вони розробляють рішення для технологічних гігантів, включно з компаніями зі списку Fortune 500.

Понад 80% компаній Fortune 500 вже використовують GenAI у своїй роботі. Цьогорічні прогнози вказують, що більшість цих компаній планують збільшити свої витрати на впровадження GenAI інструментів мінімум вдвічі.

Поява програмно-визначених авто (SDV) обіцяє революцію як у проєктуванні автомобілів, так і керуванні ними. За прогнозами, обсяг ринку SDV зросте майже вдвічі та досягне 420 млрд дол. до 2028 року.

Інвестиції у приватні LTE та 5G мережі зростуть щонайменше на 30% до 2026 року. NaaS (Network-as-a-Service) також стрімко росте: у 2023 році він досяг 14.6 млрд дол., а середньорічний темп зростання складає 27%. До порівняння, в АІ цей показник близько 20%.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір