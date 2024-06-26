VMware спростила портфоліо продуктів Cloud Foundation та vSphere Foundation

26 июня 2024 г., 9:35

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Broadcom оголосила про оновлення приватної хмарної платформи VMware Cloud Foundation, які тісніше інтегрують мережеві функції, функції зберігання та управління.



Компанія також анонсувала новий випуск гіпервізора vSphere, орієнтований на клієнтів, яким потрібна базова технологія віртуалізації.



Cloud Foundation поєднує в собі обчислення, мережу, зберігання, управління та безпеку на кінцевих точках і включає в себе оркестратор програмних контейнерів Kubernetes як власний сервіс. Нещодавно клієнти VCF отримали можливість переносити ліцензії, що дозволяє їм купувати підписки на програмне забезпечення та переміщувати їх між локальними та хмарними середовищами без штрафних санкцій.



Як зазначив Прашант Шеной (Prashanth Shenoy), віце-президент VMware, компанія знизила ціну на VCF вдвічі і перейшла від моделі безстрокової ліцензії до моделі на основі підписки.



"Ми зосередили нашу стратегію на тому, щоб зробити VCF найкращою доступною приватною хмарною платформою з хмарною операційною моделлю, де клієнти можуть розгортати мережу, системи зберігання даних, комп'ютери, засоби автоматизації та управління як єдину платформу там, де вони хочуть", - підкреслив Шеноя.



VCF тепер надає повну підтримку масштабованого менеджера зберігання vSAN Max та кластерів vSAN Express Storage Architecture, забезпечуючи дезагреговане сховище петабайтного масштабу і доступність в режимі "активний-активний".



Мережа для VCF була покращена, щоб спростити налаштування та конфігурацію, оскільки користувачі переходять від традиційних налаштувань на основі віртуальної локальної мережі до віртуалізації NSX.



Нові функції управління синхронізацією тепер синхронізують позасмугові зміни з VCF з менеджером SDDC, що дозволяє повністю керувати середовищем з SDDC.



Оновлення безпеки включають в себе виправлення в режимі реального часу на гіпервізорі ESXi без необхідності простою або перезавантаження.



Оновлення у версії 5.2 VMware vSphere Foundation включають виправлення ESXi в режимі реального часу з нульовим часом простою. Також з'явився доступ до інфраструктури самообслуговування через площину управління vSphere IaaS і локальний інтерфейс споживання інфраструктурних послуг. Крім того, є незалежна служба Tanzu Kubernetes Grid Service з асинхронним оновленням до останніх випусків Kubernetes і спрощеною консоллю, яка включає глобальну інвентаризацію, спрощену діагностику, централізоване управління сертифікатами та уніфіковане ліцензування.



Очікується, що VMware Cloud Foundation 5.2 та VMware vSphere Foundation 5.2 будуть доступні в третьому фінансовому кварталі Broadcom, який закінчується в жовтні.

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