Середня ємність DRAM у ноутбуках зросте на 7% у 2025 році

26 июня 2024 г., 11:45

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TrendForce відзначає, що у 2024 році найбільші хмарні провайдери, такі як Microsoft, Google, Meta і AWS, залишаться основними покупцями високорівневих серверів АІ, які мають вирішальне значення для LLM. Очікується, що після створення значної інфраструктури серверів для навчальних процедур АІ у 2024 році ці CSP активно розширюватимуть свою діяльність у сфері периферійного штучного інтелекту у наступному році. Це розширення включатиме розробку менших моделей LLM і створення периферійних серверів АІ для полегшення застосування АІ в різних секторах, таких як виробництво, фінанси, охорона здоров'я та бізнес.



Крім того, комп'ютери або ноутбуки зі штучним інтелектом мають схожу архітектуру з серверами штучного інтелекту, пропонуючи значну обчислювальну потужність і можливість запускати менші за розміром LLM і генеративні програми штучного інтелекту. Очікується, що ці пристрої стануть кінцевим мостом між хмарною інфраструктурою АІ та периферійним АІ для невеликих навчальних програм або програм виведення.



Серед останніх розробок в області АІ-чіпсетів для ПК - Lunar Lake від Intel та Strix Point від AMD, які були представлені на виставці COMPUTEX в цьому місяці і відповідають стандартам АІ-комп'ютерів. Попри те, що очікуваний вихід ПК з цими SoC запланований на третій і четвертий квартали цього року відповідно, саме вони були в центрі уваги на заході.



Такі бренди, як ASUS та Acer, які випустили моделі з Qualcomm Snapdragon X Elite у травні, також представили моделі з Lunar Lake та Strix Point під час COMPUTEX, а MSI продемонструвала моделі з Lunar Lake та Strix Point. Ці нові комп'ютери зі штучним інтелектом коштують від 1 399 до 1 899 доларів.



Прогнозується, що додатки зі штучним інтелектом дозріють до 2025 року і стануть здатними вирішувати складні завдання, покращувати користувацький досвід і підвищувати продуктивність. Це призведе до різкого зростання споживчого попиту на більш розумні та ефективні пристрої, що збільшить рівень проникнення ноутбуків зі штучним інтелектом до 20,4% і значно збільшить обсяг оперативної пам'яті DRAM.



За оцінками TrendForce, середня ємність DRAM у ноутбуках зросте з 10,5 ГБ у 2023 році до 11,8 ГБ у 2024 році, тобто на 12%. До 2025 року, коли рівень проникнення ноутбуків зі штучним інтелектом збільшиться з 1% у 2024 році до 20,4%, а кожен ноутбук буде оснащений щонайменше 16 ГБ оперативної пам'яті, загальна середня ємність, як очікується, зросте на 0,8 ГБ, тобто збільшиться щонайменше на 7%.



Крім того, TrendForce відзначає, що зростання кількості ноутбуків зі штучним інтелектом призведе до збільшення середньої ємності DRAM у ноутбуках і підвищить попит на енергоефективну пам'ять. У цьому сценарії LPDDR матиме явну перевагу над DDR, що прискорить тенденцію до витіснення першої пам'яті другою. Для рішень DDR і SO-DIMM, для яких пріоритетом є масштабованість, перехід на LPDDR і LPCAMM буде життєздатною альтернативою LPDDR.

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