Бизнес Citrix на развивающихся рынках возглавит Амир Сохраби

9 сентября 2020 г., 11:15

Компания Citrix объявила о назначении Амира Сохраби (Amir Sohrabi) на должность регионального вице-президента по развивающимся рынкам. Господин Сохраби имеет более чем двадцатилетний опыт работы в сфере управления продажами, развития бизнеса, стратегического планирования и маркетинга. Он будет подчиняться непосредственно Шерифу Седдику (Sherif Seddik), старшему вице-президенту и управляющему директору Citrix в регионе EMEA.

До прихода в Citrix Сохраби работал в компании SAS, где занимал должности главного операционного директора и главы направления цифровой трансформации по регионам Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока и Африки. Он отвечал за разработку, реализацию стратегии и взаимодействие с ключевыми клиентами в различных отраслях по вопросам цифровой трансформации и развития бизнеса. Ранее Сохраби возглавлял аналитическое направление компании SAP по Ближнему Востоку и Северной Африке (MENA), где отвечал за расширение внедрения портфолио бизнес-аналитики в регионе.

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