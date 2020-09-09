 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 36 (1231)

30.08 - 06.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Бизнес Citrix на развивающихся рынках возглавит Амир Сохраби

9 сентября 2020 г., 11:15

Бизнес Citrix на развивающихся рынках возглавит Амир СохрабиКомпания Citrix объявила о назначении Амира Сохраби (Amir Sohrabi) на должность регионального вице-президента по развивающимся рынкам. Господин Сохраби имеет более чем двадцатилетний опыт работы в сфере управления продажами, развития бизнеса, стратегического планирования и маркетинга. Он будет подчиняться непосредственно Шерифу Седдику (Sherif Seddik), старшему вице-президенту и управляющему директору Citrix в регионе EMEA.

До прихода в Citrix Сохраби работал в компании SAS, где занимал должности главного операционного директора и главы направления цифровой трансформации по регионам Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока и Африки. Он отвечал за разработку, реализацию стратегии и взаимодействие с ключевыми клиентами в различных отраслях по вопросам цифровой трансформации и развития бизнеса. Ранее Сохраби возглавлял аналитическое направление компании SAP по Ближнему Востоку и Северной Африке (MENA), где отвечал за расширение внедрения портфолио бизнес-аналитики в регионе.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  