 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 36 (1231)

30.08 - 06.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Представлен ноутбук Honor MagicBook Pro на базе AMD Ryzen

9 сентября 2020 г., 10:25
+11
голос

Представлен ноутбук HONOR MagicBook Pro на базе AMD Ryzen

Ноутбук HONOR MagicBook Pro с предустановленной ОС Microsoft Windows 10 оснащен сверхсовременным 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 4600H со встроенным графическим адаптером Radeon.

Сверхскоростной SSD-накопитель PCIe NVMe 512 ГБ и двухканальное ОЗУ DDR4 16 ГБ, по заверению производителя, гарантируют буквально молниеносное считывание и передачу данных.

Новинка оснащена экраном FullView 16,1'' со 100% цветовым охватом sRGB, что делает ноутбук нацеленным на профессиональные приложения, требующие повышенной точности цветопередачи и стабильной яркости изображения.

Компактное и легкое устройство имеет толщину 16,9 мм, общие габариты - 369 мм х 234 мм х 16,9 мм.

Бренд HONOR также анонсировал сотрудничество с компанией Red Bull в качестве официального партнера-провайдера мобильных и ПК-сервисов в рамках Red Bull Basement 2020.

HONOR MagicBook Pro (16+512 ГБ) с процессором AMD Ryzen 5 4600H можно будет приобрести по рекомендованной розничной цене 899,9 евро.

Созданные для выполнения повседневных задач на работе и дома модели HONOR MagicBook 14 и 15 с процессорами AMD Ryzen 5 4500U характеризуются высокой производительностью вычислений, а также эффективным минималистичным дизайном и дисплеем FullView в тонком и легком корпусе. Новейшие пополнения в линейке HONOR MagicBook воплощают неизменное стремление бренда предоставлять мировой аудитории продукты высочайшего качества.

Цена HONOR MagicBook 14 (8+512 ГБ) на базе AMD Ryzen 5 4500U составит 749,9 евро, а HONOR MagicBook 15 (8+512 ГБ) на базе AMD Ryzen 5 4500U - 699,9 евро.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  