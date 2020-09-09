Представлен ноутбук Honor MagicBook Pro на базе AMD Ryzen

9 сентября 2020 г., 10:25

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Ноутбук HONOR MagicBook Pro с предустановленной ОС Microsoft Windows 10 оснащен сверхсовременным 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 4600H со встроенным графическим адаптером Radeon.



Сверхскоростной SSD-накопитель PCIe NVMe 512 ГБ и двухканальное ОЗУ DDR4 16 ГБ, по заверению производителя, гарантируют буквально молниеносное считывание и передачу данных.



Новинка оснащена экраном FullView 16,1'' со 100% цветовым охватом sRGB, что делает ноутбук нацеленным на профессиональные приложения, требующие повышенной точности цветопередачи и стабильной яркости изображения.



Компактное и легкое устройство имеет толщину 16,9 мм, общие габариты - 369 мм х 234 мм х 16,9 мм.



Бренд HONOR также анонсировал сотрудничество с компанией Red Bull в качестве официального партнера-провайдера мобильных и ПК-сервисов в рамках Red Bull Basement 2020.



HONOR MagicBook Pro (16+512 ГБ) с процессором AMD Ryzen 5 4600H можно будет приобрести по рекомендованной розничной цене 899,9 евро.



Созданные для выполнения повседневных задач на работе и дома модели HONOR MagicBook 14 и 15 с процессорами AMD Ryzen 5 4500U характеризуются высокой производительностью вычислений, а также эффективным минималистичным дизайном и дисплеем FullView в тонком и легком корпусе. Новейшие пополнения в линейке HONOR MagicBook воплощают неизменное стремление бренда предоставлять мировой аудитории продукты высочайшего качества.



Цена HONOR MagicBook 14 (8+512 ГБ) на базе AMD Ryzen 5 4500U составит 749,9 евро, а HONOR MagicBook 15 (8+512 ГБ) на базе AMD Ryzen 5 4500U - 699,9 евро.

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