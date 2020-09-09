Флагманский смартфон Poco X3 - первый на базе чипа Snapdragon 732G

9 сентября 2020 г., 11:54

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Бренд Poco, принадлежащий Xiaomi, на специальной онлайн-презентации официально представил флагманской устройство POCO X3.



Аппарат использует ранее анонсированный чип Snapdragon 732G. На борту 6 ГБ оперативной памяти типа LDDR4X. Устройство снабжено фирменной системой жидкостного охлаждения LiquidCool Technology, которая гарантирует бесперебойную работу.



POCO X3 оснащен дисплеем с диагональю 6,67 дюйма (Full HD+, 2400×1080, 20:9), отмечается, что экран занимает 91,25% всей поверхности, а кадровая частота находится на уровне 120 Гц. При этом согласно сертификату TÜV экран обеспечивает низкий уровень синего излучения.



Основная камера POCO X3 снабжена четырьмя модулями - базовым 64 Мп, широкоугольным 13 Мп, для макросъемки 2 Мп и с таким же разрешением датчик глубины. Селфи-камера имеет разрешение 20 Мп.



Устройство содержит NFC, что дает возможность бесконтактной оплаты. Плюс к этому корпус смартфона пыле и влагонепроницаем - выполнен по стандарту защиты IP53. Сканер отпечатков пальцев встроен в расположенную на боковой грани кнопку включения.



POCO X3 оснащен аккумулятором емкостью 5160 мАч, который по заявлению производителя обеспечивает до двух дней работы. Также предусмотрена поддержка ЗУ мощностью 33 Вт, которая позволяет зарядить смартфон полностью за 65 минут. Аппарат оснащен портом USB-C и аудио разъемом 3,5 мм.

Габариты устройства - 165.3 x 76.8 x 9.4мм, его масса - 215 г. Новинка доступна в вариантах дизайна Shadow Grey и Cobalt Blue.

Информация о ценах у Украине пока не доступна. В Европе новинка будет предлагаться по цене 229 евро за вариант с 64 ГБ накопителем и 269 евро за конфигурацию со 128 ГБ.

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