BIT&BIS 2025 — не відступаючи від традиції

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Серія конференцій BIT&BIS за багаторічною традицією стартує наприкінці лютого, не став винятком і нинішній рік.

Понад 100 ІТ-професіоналів узяли участь у конференції BIT&BIS 2025, що відбувалася в гібридному режимі: окрім живої участі, за цією подією можна було стежити й в режимі онлайн-трансляції. Як завжди програма конференції охоплювала широкий спектр тем, тому в рамках короткого репортажу зупинимося лише на найцікавіших, на наш погляд.

Однією з найпопулярніших на BIT&BIS 2025 стала тема кібербезпеки. Серед присвячених цій темі виступів насамперед варто відзначити презентацію «Cynet All-in-One: максимум кібербезпеки в єдиній платформі», з якою виступив Володимир Аношко з компанії NWU. Він нагадав, що сучасна ІТ-інфраструктура підприємств має складну структуру, яка потребує захисту від численних загроз. А оскільки кожна з її компонент має бути надійною, доводиться використовувати широкий спектр спеціалізованих рішень для забезпечення кібербезпеки. При цьому виникають проблеми взаємодії численних систем. Крім того, кожна з них потребує витрат на підтримку та навчання. Виходом із такої ситуації може стати впровадження платформи безпеки категорії «все в одному». Саме таке рішення - платформу Cynet All-in-One - просуває на українському ринку компанія NWU.

Серед переваг цього продукту Володимир Аношко відзначив повне охоплення всіх компонент сучасної ІТ-інфраструктури підприємств, включно із захистом не тільки кінцевих точок, а й мобільних пристроїв, підтримкою хмарних середовищ і SaaS-платформ, моніторингом мереж і роботою з електронною поштою. При цьому до складу Cynet All-in-One входить Security Operation Center, що функціонує в режимі 24/7. А надійність цієї платформи була підтверджена у 2023 році нагородою MITRE ATT&CK, коли вперше в історії постачальник досяг 100% видимості ТА 100% аналітичного покриття без будь-яких змін конфігурації.

Ще один експерт із компанії NWU Микола Сьомакін виступив із презентацією «Автоматизація та аналітика: роль Exabeam у SOC нового покоління». Він повідомив, що одним із важливих чинників підвищення ефективності фахівців із кібербезпеки є наявність у Security Operations Center (SOC) єдиної точки доступу та автоматизації. А платформа Exabeam якраз має таку функціональність, яка дає змогу поліпшити ухвалення рішень. Річ у тім, що традиційні системи SIEM (Security Information and Event Management) перевантажують аналітиків нерелевантними сповіщеннями. Тоді як Exabeam завдяки визначенню пріоритетів сповіщень на основі динамічної оцінки ризиків усуває шум, допомагаючи командам зосередитися на реальних загрозах. Крім того, більшість SIEM створюють статичні випадки інцидентів, змушуючи аналітиків відстежувати та об'єднувати пов'язані події. Але реалізоване в Exabeam динамічне сортування справ забезпечує розвиток розслідувань у міру надходження нових даних, зберігаючи SOC гнучким і ефективним.

Останнім часом платформа Exabeam отримала вдосконалену автоматизацію New-Scale, за допомогою якої можна вдвічі скоротити час реагування на інциденти. Це досягається завдяки тому, що аналітики зосереджуються на високопріоритетних загрозах замість того, щоб шукати хибні результати.

Серед нових можливостей Exabeam варто також відзначити Developer Playbook Designer. Завдяки його модульному інтерфейсу «наведи та клацни» навіть нетехнічні користувачі можуть створювати складні робочі процеси. Для складних випадків використання платформа підтримує сценарії Python і контроль версій.

У розділі конференції, присвяченому хмарним платформам, з великим інтересом було зустрінуто виступ Антоніни Кураєвої, директора з маркетингу компанії UCloud. Вона зазначила, що цей хмарний провайдер прагне йти назустріч запитам клієнтів, і останнім часом пропонує досить вигідні конфігурації своїх платформ за привабливими цінами. Так, у публічній хмарі UCloud за однаковою вартістю доступні схожі платформи під управлінням гіпервізорів від VMware і Microsoft, хоча ще донедавна їхні ціни доволі суттєво відрізнялися. Це стосується і приватних хмарних платформ: так пропонований UCloud мінікластер як з VMware VCF, так і з AzureStackHCI обійдеться в $4000.

Як повідомила представниця UCloud, компанія просуває і рішення з резервного копіювання у своїй хмарній інфраструктурі: Veeam Cloud Connect обійдеться в $10 за 1 ТБ за умови використання жорстких дисків, тоді як Flash Backup на базі SSD - $20 за 1 ТБ.

Багато запитань учасників конференції викликала презентація «Огляд актуальної лінійки продуктів QNAP 2024-2025 рр.», з якою виступив Євген Глобенко з компанії «Асбіс-Україна». Він зазначив, що провідною тенденцією ринку систем зберігання стало зростання попиту на петабайтні NAS через збільшення обсягів даних завдяки штучному інтелекту, аналітиці великих даних і медіаконтенту високої роздільної здатності. І QNAP пропонує рішення, які забезпечують зберігання від 1 ПБ до 4 ПБ з розширенням простору NAS за допомогою JBOD.

Серед представлених новинок, варто відзначити економічні NAS для встановлення в стійку, які вирізняються малою глибиною. У лінійці QNAP є такі пристрої висотою 2U і 1U. У цій категорії нещодавно на ринок вийшла модель TS-h765eU, що пропонує 4 відсіки для накопичувачів і оснащена трьома слотами E1.S/M.2 PCIe NVMe для під'єднання SSD або встановлення карти розширення 10GbE. Новинка базується на 4-ядерному процесорі Intel Atom x7405C і може бути оснащена до 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5.

Оскільки останнім часом технологія штучного інтелекту стала дедалі ширше застосовуватися в мережевих накопичувачах, QNAP випустила оригінальні рішення, що дають змогу нарощувати продуктивність платформ у завданнях AI. Так, модель QAI-U100 являє собою модуль USB 3.2 Gen 1 із вбудованим NPU 3 TOPS, тоді як QAI-M100 з аналогічною функціональністю може підключатися за допомогою інтерфейсу M.2 2280 PCIe Gen 2x1. За оцінкою QNAP, використання такого прискорювача дає змогу втричі збільшити продуктивність платформи на базі Intel Celeron N5095 у завданні розпізнавання.

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