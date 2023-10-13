Bimex допомогла «ДСНС України» модернізувати систему зв'язку на базі IP-телефонії Cisco

13 октября 2023 г., 10:35

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Компанія Bimex повідомляє, що у травні виграла тендер на постачання понад тисячі комплектів обладнання для IP-телефонії на замовлення центру зв'язку та управління «Державної служби України з надзвичайних ситуацій» (ДСНС), запропонувавши найкращі цінові умови та строки постачання. Згідно з умовами контракту, у державній установі було впроваджено мережеве обладнання для IP-телефонії від Cisco.

IP-телефони для державних структур у воєнний час – це потужний інструмент для забезпечення безпеки, координації дій і оперативного прийняття рішень. Також це має вирішальне значення для підвищення ефективності операцій з реагування на надзвичайні ситуації та порятунку життів, посилення заходів кібербезпеки для захисту систем зв’язку від кібератак. Крім того, оскільки IP-телефони дозволяють передавати голосову інформацію через Інтернет, це сприяє значному збереженню коштів на комунікаційних послугах.

Сучасні апарати мають порти з пропускною спроможністю в 100 Мбіт/сек або 1 Гбіт/с та можуть підтримувати живлення через інтернет-кабель. Кількість SIP-ліній становить від 1 до 4 і більше. Деякі пристрої оснащуються великими кольоровими дисплеями. Всі моделі оснащені функціями гучного зв'язку, кнопками швидкого набору, а також функціональними клавішами тощо.

Таким чином, модернізація системи зв'язку підрозділів ДСНС на базі IP-телефонії дозволить забезпечити швидкий, надійний та ефективний обмін інформацією в будь-який час, та допоможе покращити роботу ДСНС. Завдяки IP-телефонам, сполучення медичного персоналу у локаціях ДСНС стає багатофункціональним. Вони можуть не лише розмовляти, але й здійснювати стратегічне планування та обмірковувати проблеми безпеки й оперативно реагувати на них.

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