Micron випустила пам'ять DDR5 зі швидкістю 7200 МТ/с за технологією 1β

13 октября 2023 г., 11:35

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Компанія Micron Technology оголосила про розширення використання своєї технології 1β (1-beta) на випуск пам'яті DDR5 обсягом 16 Гбіт. Завдяки продемонстрованій внутрішньосистемній функціональності на швидкостях до 7200 МТ/с, пам'ять DDR5 DRAM на базі 1β-технології Micron вже поставляється всім замовникам центрів обробки даних та ПК. Заявлено, що пам'ять DDR5 на базі технології 1β з 4-фазною синхронізацією та синхронізацією по годинниках забезпечує до 50% приросту продуктивності та 33% приросту продуктивності на ват порівняно з попереднім поколінням.



У міру збільшення кількості процесорних ядер для задоволення потреб робочих навантажень у центрах обробки даних значно зростає потреба у вищій пропускній здатності та місткості пам'яті для подолання проблеми "стіни пам'яті" та оптимізації сукупної вартості володіння для замовників. Пам'ять 1β DDR5 DRAM від Micron дозволяє масштабувати обчислювальні можливості з вищою продуктивністю, забезпечуючи роботу таких додатків, як навчання та виведення даних штучного інтелекту (AI), генеративний AI, аналітика даних та бази даних у пам'яті (IMDB) у центрах обробки даних та на клієнтських платформах. Нова лінійка модулів DDR5 DRAM на базі 1β пропонує поточну щільність модулів зі швидкостями від 4800 МТ/с до 7200 МТ/с для використання в центрах обробки даних та клієнтських платформах.



"Початок великосерійного виробництва та доступність 1β DDR5 DRAM для клієнтських платформ і платформ центрів обробки даних є важливим етапом у розвитку галузі. Наша співпраця з партнерами по екосистемі та замовниками сприятиме швидшому впровадженню цих високопродуктивних пропозицій пам'яті, - говорить Браян Каллауей (Brian Callaway), корпоративний віцепрезидент Micron Core Compute Design Engineering Group.



Технологія 1β дозволяє Micron випускати широкий портфель рішень на базі пам'яті, включаючи модулі DDR5 RDIMM та MCRDIMM з використанням матриць DRAM 16, 24 та 32 Гбіт, LPDDR5X з використанням матриць DRAM 16 та 24 Гбіт, HBM3E та GDDR7. Нові пропозиції пам'яті DDR5 16 Гбіт від Micron будуть доступні через прямий продаж та канальних партнерів.

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