OntargIT впровадила ERP-проєкт на Dynamics 365 для німецького виробника FINOW

10 июля 2026 г., 12:35

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Компанія OntargIT завершила впровадження ERP-платформи Microsoft Dynamics 365 для німецького виробника промислових трубопровідних систем FINOW Rohrsysteme. У межах проєкту підприємство відмовилося від п'яти окремих інформаційних систем на користь єдиної платформи для фінансів, виробництва, логістики, закупівель і складського обліку. Система працює в промисловій експлуатації з 1 березня 2025 року.

Проєкт реалізовано в рамках консолідації двох виробничих майданчиків FINOW. Одним із головних завдань стало уніфікувати бізнес-процеси для міжнародної команди та забезпечити роботу єдиної ERP-системи у стислі терміни із дотриманням галузевих нормативних вимог.

В основі рішення – Microsoft Dynamics 365 Finance та Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. За даними OntargIT, нова платформа дозволила централізувати управління даними та усунути необхідність ручного звіряння інформації між окремими програмними продуктами. Компанія також отримала можливість відстежувати фактичні витрати за кожним виробничим проєктом у режимі реального часу, включно з матеріалами, трудовитратами та використанням обладнання.

Окрему увагу під час впровадження приділили відповідності регуляторним вимогам. ERP-система підтримує паралельні процеси управління документацією та контролю якості відповідно до стандартів EN, ASME і PED. Крім того, OntargIT виконала локалізацію рішення під вимоги німецького бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Подальший розвиток проєкту передбачає розширення функціональності системи. Сторони працюють над створенням уніфікованого каталогу компонентів, інтеграцією мобільного сканування штрихкодів безпосередньо на виробництві та впровадженням інструментів моніторингу виробничих процесів у реальному часі.

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