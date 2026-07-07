Платформу моніторингу сталого розвитку перевели на нову IT-архітектуру

7 июля 2026 г., 14:35

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Платформу моніторингу Цілей сталого розвитку (ЦСР) України модернізували та перевели на нову технологічну основу. Система, яку використовують для збору, обробки й аналізу державної статистики щодо виконання ЦСР, тепер працює на low-code платформі Liquio, розробленій українською компанією Kitsoft. Проєкт реалізували за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансування уряду Японії. Експертну підтримку надали у межах «Проєкту підтримки Дія», який ПРООН втілює за фінансування уряду Швеції.

Платформа акумулює дані про національні індикатори сталого розвитку, які формуються на основі інформації Державної служби статистики та інших державних органів. Після модернізації платформа отримала нову архітектуру та оновлений функціонал. За даними Kitsoft, нова версія отримала інструменти для швидшого оновлення функціональності, спрощеного адміністрування та масштабування без суттєвого переписування програмного коду.

Low-code архітектура дає змогу швидше адаптувати систему до змін у методиках збору показників, нормативних вимог або структурі даних. Такий підхід також спрощує інтеграцію з іншими державними інформаційними системами, що є актуальним для платформ, де інформація надходить із кількох джерел.

Окрему увагу в проєкті приділили питанням підтримки та подальшого розвитку системи. Платформа Liquio вже використовується як технологічна основа низки державних цифрових сервісів і підтримує інтеграцію із зовнішніми інформаційними ресурсами. За інформацією компанії, рішення побудоване з урахуванням вимог до роботи державних інформаційних систем, а сама платформа має сертифікацію Держспецзв'язку.

Платформа моніторингу ЦСР належить до класу державних аналітичних систем, де критичними є якість управління даними, стабільність роботи та можливість оперативно змінювати цифрові процеси відповідно до нових регуляторних вимог. Саме такі системи стають базовою інфраструктурою для роботи державної аналітики, міжвідомчого обміну даними та публічного доступу до офіційної статистики.

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