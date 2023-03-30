Більше третини з всіх видобутих біткоїнів вже втрачено безповоротно

30 марта 2023 г., 16:35

В Twitter головний фінансовий аналітик компанії CAIA Тімоті Петерсон (Timothy Peterson), опублікував інформацію, що з 19,3 млн біткоїнів, здобутих до кінця березня, в обігу перебувають лише 13,3 млн.





Як наголошує аналітик, решту монет втрачено безповоротно, тобто третина з них щезла.





Скоріше всього, як вважає Тімоті Петерсон, за найближчі 100 років майнінг не перевищить 1,7 млн монет і більш ніж половина з них буде втрачена. З цього аналітик робить висновок, що в доступності залишиться близько 14 млн біткойнів.





Декілька років тому Тімоті Петерсон надав оцінку щодо кількості біткойнів які утрачаються щодня - півтори тисячі монет.

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