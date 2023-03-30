Seagate та Лос-Аламоська національна лабораторія співпрацюють у галузі обчислень поряд зі сховищем

30 марта 2023 г., 17:25

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Seagate Technology та Національна лабораторія Лос-Аламосу оголосили про співпрацю в галузі розробки нових обчислювальних архітектур, що забезпечують обчислювальну потужність безпосередньо біля даних. Проєкт спрямований на створення нових систем зберігання інформації, які можуть опрацьовувати дані там, де вони зберігаються, а не передавати їх в окремий блок обробки. Цей підхід, що називається обчисленнями поруч зі сховищем, може значно скоротити кількість часу та енергії, необхідних для переміщення даних між пристроями зберігання та обробки. У цьому співробітництві буде використано досвід Seagate у сфері зберігання даних та досвід Лос-Аламосу у галузі високопродуктивних обчислень та аналізу даних для розробки нових технологій для цілого ряду додатків, включаючи наукові дослідження, національну безпеку та аналіз великих даних.



«Обчислення поряд із даними завжди покладалося на достатнє знання самих даних, щоб діяти відповідним чином; проте ця архітектура є першим відомим прикладом обчислень для кожного пристрою, який не потребує перетворення інформації в екземпляри всього набору даних перед виконанням обчислювальних функцій», - сказав Ед Гейдж, віцепрезидент дослідницької групи Seagate. "Ця конструкція дозволяє виконувати обчислення з закодованими стиранням даними, які часто присутні в архітектурах зберігання на жорстких дисках".



«Мета цього спільного дослідження – оптимізувати ефективність архітектури високопродуктивних обчислень шляхом використання обчислювальних ресурсів та ресурсів пам'яті систем зберігання аж до рівня жорстких дисків, – сказав Майк Моріцкат, генеральний директор та директор, що керує, Seagate Government Solutions. "Це, своєю чергою, знижує загальну сукупну вартість володіння шляхом повної оптимізації ресурсів".



Жорсткі диски часто розгортаються у стійких до відмови архітектурах зберігання з методами кодування стиранням, які розбивають логічні файли даних або об'єкти на кілька незв'язаних і розподілених «фрагментів» інформації на декількох дисках. Це надзвичайно ускладнює виконання контекстних обчислювальних операцій. Співпраця між Seagate та Los Alamos спрямована на розв'язання цієї проблеми.



Наукові дослідження в Лос-Аламосі вимагають високопаралельної технології дискових накопичувачів, яка забезпечує сотні петабайт теплого сховища для великомасштабних симуляцій. Ця технологія повинна бути захищена двома рівнями кодування стиранням, що захищають конфіденційні дані від випадкових та кореляційних збоїв.



Співпраця продемонструє, що можливість використання обчислювальних потужностей у безпосередній близькості до дискових пристроїв може значно скоротити обсяг даних, які необхідно витягти для аналітичної частини наукової кампанії. Наприклад, дослідникам може знадобитися відстежити лише самий фронт ударної хвилі, що проходить через матеріал, або стан всього декількох частинок високої енергії в ході тривалого моделювання.



"Ця робота обіцяє продемонструвати значно швидший запит і вилучення даних з меншим споживанням енергії та виділенням меншої кількості тепла", - сказав Гері Грайдер, керівник відділу високопродуктивних обчислень у Лос-Аламосі. «Інша очевидна мета полягає в тому, щоб надати це швидше та низькоенергетичне рішення в дуже економічний спосіб, зробивши аналітику гарячих/холодних даних на диску більш привабливим рішенням для будь-яких великомасштабних даних, захищених від стирання, чи то локально, чи в хмарі».

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