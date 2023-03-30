PocketBook InkPad 4 – новий рідер зі 7,8-дюймовим екраном E Ink Carta 1200

30 марта 2023 г., 15:25

0

Tweet

Компанія PocketBook анонсувала наступний рідер у продуктовій лінійці «InkPad». Новий PocketBook InkPad 4 отримав 7,8-дюймовий екран останнього покоління E Ink Carta 1200, вбудований динамік, Bluetooth та захист від води за стандартом IPX8. Традиційно для лінійки InkPad, новий рідер також має адаптивний SMARTlight і підтримку аудіокниг.



Дизайн PocketBook InkPad 4 виконаний з лаконічними передній та задній панелями чорного кольору, які створюють контраст з місячно-сріблястою окантовкою. Попри великий екран, вага пристрою становить 265 г, що робить його однаково зручним як для комфортного читання вдома, так і для читання в дорозі.



Новий PocketBook InkPad 4 стане доступним на початку травня 2023.



PocketBook InkPad 4 отримав найновіший 7,8-дюймовий екран E Ink Carta 1200 з роздільною здатністю 1404×1872 та 300 PPI. Завдяки цій технології, електронна сторінка стала контрастнішою на 15%, а швидкість відгуку E Ink покращилась на 20%.



Новий рідер також виділяється розміром екрана, максимально наближеним до стандартної друкованої книжки. Це робить його зручним для читання будь-якого контенту: від звичайних художніх книжок до професійної літератури, журналів і коміксів.



З функцією SMARTlight користувачі можуть безпечно читати за будь-яким освітленням. Адаптивне підсвічування дозволяє регулювати не лише яскравість екрана, а і його колірну температуру, вибираючи теплий (близький до жовтого), або прохолодний білий тон. М’яке світло від SMARTlight дозволяє комфортно читати навіть у повній темряві, а екран рідера залишається таким самим дружнім для очей.



PocketBook InkPad 4 підтримує 6 аудіоформатів і оснащений вбудованим динаміком. Це дає новий рівень свободи всім поціновувачам аудіокниг, адже відтепер будь-який аудіофайл можна слухати прямо на рідері, без жодних сторонніх пристроїв. А завдяки Bluetooth рідер завжди можна під’єднати до бездротових навушників, колонок та інших аудіосистем, щоб насолоджуватися аудіокнигою у зручному форматі. Завдяки функції Text-to-Speech, лише два кліки, і PocketBook InkPad 4 прочитає вголос будь-який текстовий файл природним голосом, однією з 26 доступних мов.



PocketBook InkPad 4 захищений від шкідливого впливу води за стандартом IPX8. Це означає, що рідер витримає занурення у прісну воду на глибину до 2 метрів на термін до 60 хвилин. Також екран пристрою отримав покращений захист від подряпин, що стане чудовою новиною для користувачів, які люблять читати в на ходу. Водостійкість та додатковий захист екрана забезпечать читачам ще більше впевненості у безпеці рідера та дозволять насолоджуватися улюбленою книжкою де завгодно.



Інші можливості PocketBook InkPad 4:

• Підтримка 21 книжкового і 4 графічних форматів без конвертації;

• Підтримка 6 аудіоформатів;

• Wi-Fi та хмарний сервіс – для синхронізації з іншими пристроями та зручного управління бібліотекою;

• Велика кількість словників – Англо-Український словник та ще 10 попередньо встановлених мовних комбінацій. Ще 42 комбінації доступні для безплатного завантаження;

• 32 ГБ вбудованої пам’яті – достатньо місця для велетенської бібліотеки, яка завжди під рукою;

• Акумулятор на 2000 мАг – до місяця активного читання без підзарядки;

• Двоядерний процесор – для плавного перегортання сторінок і швидкої роботи рідера;

• Автоматична ротація екрана – рідер автоматично міняє орієнтацію екрана для додаткової зручності читання;

• Легкість і компактність – попри великий екран, вага рідера складає 265 г, а його габарити - 134×189,5×7,95 мм.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень