Беспроводные наушники Bang&Olufsen Beoplay HX обеспечивают до 40 часов воспроизведения

1 июля 2021 г., 16:45

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Компания ASBIS объявила о достпупности Bang & Olufsen Beoplay HX ‒ новых беспроводных полноразмерных легких наушников с активным шумоподавлением. Для новинки заявлено до 40 часов непрерывного воспроизведения.

Благодаря активному шумоподавлению последнего поколения, Beoplay HX эффективно компенсируют и удаляют фоновый шум. Премиум-материалы и плотно прилегающее оголовье обеспечивают эффективную звукоизоляцию и комфорт в ношении.

Конструкция новинки включает 40 мм динамики с неодимовыми магнитами и четыре микрофона.

В Beoplay HX реализованы функции Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair и Made for iPhone, которые упрощают процесс настройки для разных типов устройств, а Bluetooth 5.1 обеспечивает надежную связь.

Многоточечное соединение позволяет Beoplay HX подключаться к двум устройствам одновременно, а усовершенствованные элементы управления обеспечивают простой и интуитивно понятный интерфейс. С помощью специального приложения Bang & Olufsen пользователи могут изменять звуковые профили, предустановки ANC, а также получать доступ к любым необходимым функциям.

При изготовлении Beoplay HX использованы мягкая кожа и анодированный алюминий. Легкий и эргономичный дизайн гарантирует комфортное ношение на протяжении всего дня. Амбушюры изготовлены из мягкой овечьей кожи и пены с эффектом памяти, которая адаптируется к форме и изгибам уха и головы для максимального комфорта.

Соответствующий наушникам тканевый футляр позволяет носить с собой Beoplay HX и защищает их и аксессуары во время движения, обеспечивая портативность и долговечность. В нем также предусмотрено место для хранения, прилагаемого 3,5 мм стерео-кабеля и кабеля USB-A ‒ USB-C.

Модель Beoplay HX доступна по рекомендованной розничной цене 17999 грн.

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