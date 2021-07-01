Квартальные продажи Micron за год выросли с 5,34 млрд долл. до 7,42 млрд долл.

1 июля 2021 г., 17:25

Компания Micron Technology представила итоги третьего квартала своего 2021 финансового года.



Выручка производителя выросла до 7,42 млрд долл., тогда как год назад была на уровне 5,34 млрд долл. Биржевые аналитики ожидали не более 7,23 млрд долл.



Рост чистой прибыли превысил 100% и показатель составил 1,8 млрд долл.



За квартал продажи компании в сегменте DRAM, которая приносит ей более 70% дохода, выросли на 52% в годовом сравнении.



По направлению NAND, рост выручки по сравнению с прошлым годом составил 9%.



Также интересно, что компания в квартал продает компонентов для мобильных устройств на 2 млрд долл. (здесь рост составил 31%).



Руководство Micron прогнозирует продажи в начавшемся квартале на уровне 8-8,4 млрд долл.

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