Avast: риск пользователей столкнуться с киберугрозами неуклонно растет

1 июля 2021 г., 16:15

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Согласно отчету Avast Global PC Risk Report, вероятность столкнуться частному ползователю с любым типом вредоносных программ для ПК в среднем в мире за год выросла на 5% и достигла 29,4%. Для бизнеса этот показатель увеличился на впечатляющие 24% и составил 13,9%. Отчет охватывает статистику защитных решений Avast за период с 16 марта по 14 апреля.

Вероятность того, что пользователи столкнутся с продвинутыми угрозами, ниже – 5% (4,61% годом ранее). Но пропорция остается одинаковой для всех угроз. Исследователи Avast определяют продвинутые угрозы как ранее не известные создателям антивирусного ПО, разработанные для обхода распространенных технологий защиты, включенных в ПО безопасности, таких как сигнатуры, эвристика, эмуляция, фильтрация URL-адресов и сканирование электронной почты.

«Пандемия нисколько не уменьшила активность киберпреступников. Наоборот, они воспользовались тем, что люди проводили больше времени в сети, – рассказывает Луис Корронс (Luis Corrons), ИБ-евангелист компании Avast. – Как и год назад, они адаптируют старые уловки для распространения фейковых страниц, мошенничества с помощью программ-вымогателей, направленного на бизнес. Киберпреступность – это их профессия, работа. Злоумышленники постоянно ищут новые и эффективные способы атаковать людей по всему миру. Для этого они изучают актуальные тенденции и подстраиваются под них, чтобы охватить как можно больше потенциальных жертв».

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