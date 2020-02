Главная » Блоги » Виталий Кобальчинский Виталий Кобальчинский Бертран Серле – в погоне за горизонтом 14 февраля 2020 г., 18:36 +11

голос Tweet Этот материал планировался как рассказ о компонуемых технологиях фирмы Fungible, однако, взявшись за тему, я понял, что это тот случай, когда контекст вопроса намного интереснее. В марте 2011 года, через несколько дней после анонса iPad 2, Apple сообщила об уходе из компании старшего вице-президента по программной разработке Бертрана Серле (Bertrand Serlet). В то время этот шаг одного из легендарных соратников Джобса озадачил многих. Серле пришёл в Apple в 1997 г. вместе с триумфальным возвращением туда Джобса, в команде разработчиков революционного персонального компьютера Next. Уже в Apple Серле руководил созданием лучшей в мире операционной системы MacOS X и рассматривался, наряду с Тимом Куком, в качестве одного из вероятных преемников Джобса. Однако, ни долгая успешная карьера в Apple, ни маячившие заманчивые перспективы не остановили Серле, который предпочёл покинуть компанию как и пришёл в неё – вместе с Джобсом. Видимо, это стало одной из причин, по которым Apple сегодня – немного не та компания, что была тогда. Сам он заявил журналистам, что хочет заняться научной работой – «сосредоточиться меньше на продуктах и больше на науке», однако практически сразу же основал стартап Upthere с вполне конкретными коммерческими планами и 77 млн долл. венчурного капитала, вложенного отнюдь не в развитие чистой науки. Главная продаваемая инвесторам идея Upthere (озвученная через пару лет, когда секретный стартап вышел из тени) заключалась в том, что сетевые технологии стали достаточно быстрыми и надёжными, чтобы облака, использовавшиеся в основном для размещения резервных копий, смогли полностью заменить локальное хранение данных. Пересылке множественных копий между устройствами Upthere противопоставила собственную технологию прямой записи в облако. Конечные устройства, таким образом, освобождались для создания и потребления контента – того, что у них получалось делать лучше всего.



Если с компьютером Next Серле слишком опередил своё время, а с MacOS – попал в точку, то с Upthere он успел лишь к шапочному разбору. Идея была слишком очевидной, работа с файлами в облаке стремительно стала нормой, как и просмотр фильмов без предварительной загрузки файлов на компьютер. Но никто сегодня не связывает эту революцию с именем Upthere, а сама она, вместе с приложением и потребительским облачным хостингом, в 2017 г. была выкуплена одним из своих ранних инвесторов, корпорацией Western Digital. Для последней, Upthere представляла интерес как пропуск в технологии облачных датацентров: наличие собственного производства накопителей могло обеспечить WD ценовое преимущество над конкурентами: AWS, Dropboxи Box. Сам Серле в этот момент истории перешёл к следующему этапу гонки своих технологических идей за убегающим горизонтом возможностей – основал Fungible. Этот стартап был учрежден в 2017 г. совместно с Прадипом Синдху (Pradeep Sindhu), коллегой Серле в годы работы в Xerox PARC ещё до Next. Похоже, что именно у Синдху Серле позаимствовал свою идею-фикс «ухода в науку». Основав Juniper Networks, Синдху последовательно эволюциониповал в ней с поста CEO и главы правления, до вице-председателя, директора по технологиям и, наконец, научного директора. Ключевые постулаты, на которых зиждется Fungible, нам уже знакомы по Upthere. Это оптимизация движения данных и разгрузка оборудования от несвойственных для него задач. Однако куда более солидная (с лёгкой руки SoftBank) финансовая накачка, позволила подойти к вопросу масштабнее и основательнее. С точки зрения Fungible, самая остро стоящая проблема современности заключается в обуздании лавинного роста объёмов используемых данных. Датацентричными являются большинство массовых приложени ИТ и самые многообещающие новые технологии, такие как глубокое обучение и предиктивная аналитика. Узким «горлышком» через которое все эти данные поступают к имеющимся огромным ресурсам вычислений и хранения, остаётся устаревшая архитектура серверов, в которой функции управления вводом-выводом возложены на центральный процессор. Эта архитектура была изобретена 30 лет назад, когда центральный процессор был в 20 раз быстрее ввода-вывода. При такой расстановке сил, действительно, самым рациональным решением было выполнять эту малозатратную задачу на ресурсах CPU – это обеспечивало дополнительную гибкость и упрощало оборудование ввода-вывода. Сегодня CPU отстаёт от потребностей ввода-вывода в 30 раз, то есть за три десятка лет соотношение изменилось в 600 раз, но мы всё ещё держимся за прежнюю архитектуру, ориентированную на вычисления. Технологии шагнули далеко вперёд, появились сверхпроизводительные сетевые коммутаторы, оптоэлектроника, сердесы, полупроводниковые накопители SSD, графические ускорители, нейропроцессоры и FPGA. Но посредником между всем этим замечательным оборудованием, по-прежнему на полставки, в нагрузку к основной своей деятельности, работает центральный процессор. Буквально имя Fungible можно перевести «заменимый любым таким же». В полном соответствии с ним, компания предлагает вывести центральный процессор из центра, сделать его одним из многих периферийных устройств компонуемой архитектуры – SSD, энергонезависимая память Optane, FPGA, GPU, других CPU. Диспетчером же задач для них и маршрутизатором межкомпонентных коммуникаций станет разработанный Fungible принципиально новый программируемый чип Data Processing Unit или DPU, имеющий три основные характеристики: 1. DPU работает с датацентричными рабочими нагрузками на порядки величины более эффективно, чем существующие микропроцессоры, и освобождает от них CPU, GPU.

2. DPU служит конечным интерфейсом для современной масштабируемой и основанной на открытых стандартах сети IP-over-Ethernet, благодаря чему датацентры могут эффективно дезагрегировать наиболее важные свои ресурсы и объединять их в общие пулы независимо от типа.

3. DPU программируется на языке высокого уровня, что позволяет быстро изменять и добавлять пути данных без ущерба для производительности. Кроме динамического конфигурирования компонентов из ресурсного пула в оптимальные системы для каждой конкретной рабочей нагрузки, чип Fungible возьмёт на себя некоторые функции CPU, связанные с хранением и безопасностью, включая шифрование/расшифровку, сжатие/распаковку и службы межсетевого экрана. Компания пока не анонсировала сроков выхода DPU, но имеющейся на её веб-сайте информации достаточно, чтобы с большой долей вероятности ожидать его во второй половине текущего года. Особое внимание Fungible уделяет простоте интеграции DPU в структуру существующих ЦОД, что должно дополнительно ускорить его внедрение. Рыночные перспективы для Fungible представляются гораздо более многообещающими, чем для Upthere. Тем не менее, сегмент компонуемых систем сейчас активно обживают сразу несколько компаний. Это Dell-EMC с MX7000, HPE с Synergy, стартапы DriveScale, Liqid, Kaminario, а также старый знакомый, Western Digital, с компонуемой технологией OpenFlex. Из всех перечисленных конкурентов только Liqid может сравниться с Fungible по разнообразию компонуемых ресурсов. Этот стартап с капитализацией всего 50 млн долл. смотрится карликом рядом с Fungible с её 292,5 млн долл., но зато он имеет важное преимущество в виде уже представленного на рынке реального продукта. Upthere, Fungible, но есть в рукаве у Серле ещё одна карта, которая, судя по всему, и даёт выход его упомянутым в начале научным амбициям. В апреле 2017 г., в интервью для INRIA (французский исследовательский институт компьютеров и автоматизации), Серле приоткрыл информацию о небольшом секретном проекте. Вряд ли эту фирму можно назвать стартапом, ведь основана она была ещё в 2006 г. Своё исходное название, Five Apes, она впоследствии сменила на более близкий Серле отглагольный вариант, Grokable (от слова, которое фантаст Роберт Хайнлайн изобрёл в книге «Чужак в чужой стране», означающего – понять явление во всей его полноте). Впервые заговорив о Grokable, Серле сообщил, что это «чисто научный и инновационный проект, который включает в себя имитацию интеллекта животных». Сейчас, спустя три года, род деятельности этой микроскопической (штат до десяти человек) фирмы определён на её веб-сайте как разработка ПО, которое обеспечивает службы распознавание образов, машинного обучения и визуальных вычислений для поиска закономерностей в заданном массиве данных. Сама по себе такая формулировка подходит тысячам компаний, но если вспомнить, что это самый долгий проект в карьере Серле за исключением работы в Apple, то Grokable имеет хорошие шансы оказаться его главной в жизни попыткой шагнуть за горизонт.

