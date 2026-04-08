Nutanix Agentic AI обіцяє радикальне зниження вартості токенів для корпоративного сектору

8 апреля 2026 г., 11:45

0

Tweet

Компанія Nutanix на конференції .NEXT у Чикаго оголосила про розширення можливостей свого рішення Nutanix Agentic AI, яке отримає нові функції у другій половині 2026 року.



Як повідомляється, оновлення орієнтоване на підтримку хмарних провайдерів нового покоління, відомих як neoclouds. Головною метою ініціативи є надання інструментів для розгортання безпечних та масштабованих сервісів AI, що дозволить корпоративним клієнтам та розробникам ефективніше використовувати обчислювальні потужності.



Ера Agentic AI зумовила появу провайдерів, які надають швидкий доступ до GPU через гнучкі сервіси за запитом. Якщо раніше попит формувався переважно завданнями з навчання моделей, то наступний етап розвитку галузі зосередиться на масштабуванні логічного висновку (inference) та впровадженні агентних додатків у промислову експлуатацію. Для реалізації таких сценаріїв організаціям необхідні платформи, що забезпечують високий рівень безпеки, контролю та самообслуговування при одночасному зниженні вартості токенів для кінцевих користувачів.



Рішення Nutanix Agentic AI є повним програмним стеком, розробленим для спрощення впровадження AI та оптимізації продуктивності. Завдяки інтеграції багатокористувацького порталу управління хмарні провайдери зможуть пропонувати розширений каталог послуг, включаючи GPU-as-a-service, Kubernetes-as-a-service, а також спеціалізовані сервіси для роботи з векторними базами даних та моделями. Це дає можливість розгортати суверенні AI-рішення, де корпоративні користувачі зберігають повний контроль над своїми даними та інфраструктурою.



Важливою частиною оновлення стане наступне покоління фреймворку Nutanix Service Provider Central, який забезпечує ізоляцію орендарів та гранулярне управління ресурсами. Ця технологія дозволяє провайдерам хостити декілька підприємств на одній фізичній інфраструктурі GPU без втрати продуктивності чи загрози витоку даних. Провайдери зможуть динамічно розподіляти обчислювальні ресурси та впроваджувати індивідуальні політики безпеки та мережевої взаємодії для кожного замовника.



Додатково оновлення Nutanix Cloud Manager дозволять операторам хмарних сервісів краще монетизувати свою інфраструктуру. Система отримала функції моніторингу та похвилинного обліку використання ресурсів, що дозволяє виставляти рахунки на основі реального споживання GPU, кількості викликів API або використання конкретних моделей. Єдиний інтерфейс управління допомагає підтримувати оперативний контроль над розподіленими потужностями та керувати місткістю дата-центрів у реальному часі.



Виконавчий віцепрезидент з управління продуктами Nutanix Томас Корнелі (Thomas Cornely) підкреслив, що попит на суверенні та спеціалізовані AI-хмари зростає паралельно з бажанням організацій зберігати контроль над конфіденційною інформацією. За його словами, оновлена платформа дозволить регіональним постачальникам послуг швидко розгортати передові сервіси для державного сектору та великого бізнесу. Nutanix прагне зробити складні технології AI доступними через довірених локальних партнерів, забезпечуючи передбачуваність витрат для розробників.

0

Tweet