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Bakotech розширює дистрибуцію рішень 42Gears для керування кінцевими точками

31 июля 2025 г., 16:35
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Bakotech розширює дистрибуцію рішень для керування кінцевими точками 42Gears

Bakotech розширює географію співпраці з компанією 42Gears. До чинних Німеччини, Австрії та Швейцарії, до списку регіонів дистрибуції додано Україну, Молдову, країни Балтії, Кавказу та Центральну Азію.

42Gears – постачальник рішень для уніфікованого керування кінцевими точками, визнаний Gartner. Він пропонує комплексні рішення, серед яких: керування пристроями, що охоплюють мультиплатформну підтримку (включно з шифруванням для Mac через FileVault і для Windows за допомогою BitLocker); Patch management для всіх ОС; контроль політик MDM залежно від геолокації; віддалений контроль, а також керування IoT.

Рішення 42Gears дозволяють налаштовувати kiosk mode (режим повного контролю внутрішнього середовища пристрою), який реалізований у функціоналі SureLock, SureFox та SureVideo. 42Gears підтримує можливості простих та складних завдань щодо автоматизації налаштувань чи перевірки пристроїв Composite Jobs та Device Scripting, а також забезпечує двосторонній обмін повідомленнями. Крім того, платформа вендора надає інструменти для керування витратами на телекомунікації та відстеження журналу дзвінків і SMS, а також має віртуального помічника на основі AI.

Продукти 42Gears обирають малі та середні бізнеси, а також корпоративні замовники, які потребують централізованого керування мобільними пристроями, підвищення безпеки даних, віддаленої підтримки та забезпечення відповідності корпоративним політикам. Серед клієнтів вендора – компанії з різних індустрій: логістика, охорона здоров’я, освіта, ритейл, виробництво та фінансові послуги.

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