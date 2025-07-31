Акції Arm падають на тлі невтішного квартального прогнозу та планів щодо власних чипів

31 июля 2025 г., 15:35

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Акції Arm Holdings впали на 8% на розширених торгах у середу після того, як постачальник процесорних платформ оприлюднив квартальні прогнози. Вони розчарували інвесторів, частково через плани інвестувати частину свого прибутку у розробку власних чипів та інших компонентів.





Компанія прогнозує прибуток за другий фінансовий квартал трохи нижче оцінок, оскільки глобальна торговельна напруженість загрожує попиту на Arm на її основному ринку смартфонів, не задовольнивши інвесторів, які останніми місяцями значно підвищили акції компанії.





План значніших інвестицій у розробку власних чипів знаменує відхід від давнього бізнесу Arm, який полягав у наданні інтелектуальної власності компаніям, від Nvidia до Amazon.com, які вже проєктують власні чипи. Готові чипи є "фізичним втіленням" продукту, який Arm вже продає під назвою Compute Sub Systems (CSS). "Ми свідомо вирішуємо інвестувати більше — у можливість вийти за межі (дизайнів) та створити щось, побудувати чиплети або навіть можливі рішення", — заявив генеральний директор Arm Рене Хаас (Rene Haas) в інтерв'ю Reuters. Чиплети — це менші, функціонально-специфічні версії більшого чипа, які дизайнери можуть використовувати як будівельні блоки для формування повного процесора. Рішення інтегрують апаратне та програмне забезпечення.





Рішення збільшити інвестиції у свої чипи, чиплети та рішення може не призвести до появи продукту, якщо Arm вирішить зупинити розробку або призупинити різні проєкти, заявили в компанії. Якщо компанія вирішить виготовити повноцінний чип, це позначиться на її прибутку і не гарантує успіху.





Аналітики зазначають, що створення передових AI-чипів є надзвичайно витратним, такі інвестиції можуть перевищувати 500 млн дол. лише за кремнієву основу, без урахування додаткових значних інвестицій у програмне забезпечення, необхідні для їх функціонування та підтримки.





Для формування необхідного штату для виробництва чиплетів та чипів, Arm наймає співробітників у своїх клієнтів та конкурує з ними за угоди.





Хаас відмовився назвати терміни, коли інвестиції компанії в нову стратегію принесуть прибуток, або надати конкретні відомості про потенційні нові продукти, які є частиною цієї ініціативи. Однак він зазначив, що Arm розглядатиме чиплети, "фізичний чип, плату, систему, все вищезазначене".





Протягом багатьох років Arm, що належить SoftBank Group, вела амбітну кампанію з розширення своїх доходів та збільшення прибутку за рахунок комбінації нових продуктів з вищою маржою, таких як технологія CSS, та збільшення роялті, які вона збирає з кожного чипа. Деталі обговорень серед керівників Arm щодо виробництва власних чипів виявилися під час судового процесу в грудні. Рішення виробляти власний чип може призвести до прямої конкуренції Arm зі своїми клієнтами, такими як Nvidia, які покладаються на інтелектуальну власність компанії.





Базована у Великій Британії Arm прогнозує скоригований прибуток на акцію між 29 центами та 37 центами за другий фіскальний квартал, середина якого нижча за середню оцінку аналітиків у 36 центів на акцію, згідно з даними LSEG. "Результати та прогноз були слабкими та нижчими за очікування", — зазначив аналітик Summit Insights Кінгай Чан (Kinngai Chan).





Акції Arm зросли приблизно на 150% з моменту дебюту на фондовому ринку у 2023 році, і її акції нещодавно торгувалися за ціною, що перевищує в 80 разів очікуваний прибуток, що значно вище, ніж оцінки PE Nvidia, Advanced Micro та інших виробників чипів, орієнтованих на AI. Смартфони залишаються найбільшою опорою Arm. Аналітики Morningstar очікують, що Arm продовжить бути домінуючим постачальником архітектури в процесорах смартфонів, де вона займає 99% ринку. Проте глобальна торговельна напруженість затьмарює перспективи ринку.





Компанія повідомила про продажі за перший квартал у розмірі 1,05 млрд дол., що трохи не дотягло до оцінок у 1,06 млрд дол. Але показник на 12% більше у річному вимірі - це стало другим кварталом поспіль, коли дохід перевищив позначку в 1 млрд дол. Скоригований прибуток за квартал склав 35 центів на акцію, що відповідає оцінкам аналітиків. Особливо вражаючим стало зростання доходу від роялті на 25% у річному вимірі до 585 млн дол., що пояснюється широким впровадженням архітектури Armv9, зростанням поставок чипів на базі Arm Compute Subsystems та їх активним використанням у центрах обробки даних.





"Роялті зі смартфонів (назвемо це "Android на низьковуглеводній дієті") залишаються слабкими, особливо в Китаї, але виграші в дизайні хмарних серверів та AI-прискорювачів підтримують роботу "роялті-конвеєра" (технології Arm наступного покоління)", — заявив головний інвестиційний директор Running Point Capital Майкл Шульман (Michael Schulman).





За перший квартал 2026 фінансового року, що завершився 30 червня 2025 року, Arm повідомила про загальний дохід у розмірі 1,053 млрд дол., що на 12% більше у річному вимірі та стало другим кварталом поспіль, коли дохід перевищив позначку в 1 млрд дол. Скоригований прибуток за квартал склав 35 центів на акцію, що відповідає оцінкам аналітиків. Особливо вражаючим стало зростання доходу від роялті на 25% у річному вимірі до 585 млн дол., що пояснюється широким впровадженням архітектури Armv9, зростанням поставок чипів на базі Arm Compute Subsystems (CSS) та їх активним використанням у центрах обробки даних.

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