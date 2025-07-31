Seagate наростила дохід за 2025 фінансовий рік на 40% до 9,10 млрд дол.

31 июля 2025 г., 17:25

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Акції Seagate Technology зросли на 8% після оголошення квартальних результатів. Це, як зазначають аналітики, підтверджує стійкість компанії на тлі мінливого ринку персональних комп'ютерів.





Незважаючи на обережний прогноз щодо доходів за перший квартал, що виявився трохи нижчим за очікування Волл-стріт, компанія продовжує показувати міцні фінансові показники завдяки стратегічному фокусу на хмарних рішеннях та AI.





За четвертий фіскальний квартал, що завершився 27 червня 2025 року, Seagate повідомила про загальний дохід у розмірі 2,44 млрд дол., що трохи перевершило оцінки аналітиків. Зростання за рік склало 18%, з торішнього показника у 1,89 млрд дол.





Компанія також досягла вражаючого не-GAAP розбавленого прибутку на акцію у 2,59 дол., значно перевищивши очікування. Валова маржа Seagate сягнула рекордної позначки у 37,9% (не-GAAP), підкреслюючи потужний попит з боку клієнтів хмарних сховищ та штучного інтелекту, а також успішні зусилля з оптимізації витрат.





За весь 2025 фінансовий рік Seagate зафіксувала дохід у 9,10 млрд дол., демонструючи вражаюче зростання майже на 40% порівняно з попереднім роком. Операційний прибуток за не-GAAP склав 2,1 млрд дол., а прибуток на акцію – 8,10 дол. За цей період компанія згенерувала 1,1 млрд дол. грошових потоків від операційної діяльності та 818 млн дол. вільного грошового потоку, активно повертаючи акціонерам 600 млн дол. у вигляді дивідендів. Seagate також значно зміцнила свій баланс, скоротивши загальний борг на 684 млн дол. протягом фінансового року.





Хоча Seagate прогнозує дохід за перший квартал, який закінчується у вересні, на рівні 2,50 млрд дол. (плюс-мінус 150 млн дол.), що трохи поступається середній оцінці аналітиків LSEG у 2,51 млрд дол., компанія впевнено дивиться у майбутнє. Прогноз скоригованого прибутку на акцію встановлено на рівні 2,30 дол. (плюс-мінус 20 центів).





Незважаючи на поточні виклики на ринку ПК та мінливий макроекономічний ландшафт, Seagate залишається оптимістичною щодо перспектив, пов'язаних з інтеграцією функцій AI у пристрої та очікуваним циклом оновлення Windows 11. Зростання світових поставок ПК на 6,5% у червневому кварталі, за даними IDC, також свідчить про певну стабілізацію. Компанія очікує мінімальний вплив від поточної глобальної тарифної політики та враховує чистий розбавляючий ефект від своїх обмінних старших облігацій. Як зазначив Майкл Шульман (Michael Schulman), головний інвестиційний директор Running Point Capital, "виграші в дизайні хмарних серверів та AI-прискорювачів підтримують роботу роялті-конвеєра", що вказує на сильні позиції Seagate у ключових зростаючих сегментах.

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