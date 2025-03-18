Baidu випустила свою першу АІ-модель міркування, намагаючись перевершити DeepSeek

18 марта 2025 г., 12:34

0

Tweet

Китайський пошуковий гігант Baidu, один з піонерів в АІ-розробці посилює свою гру в галузі, запустивши дві найпотужніші моделі. Сердечко іншого й нову модель, орієнтовану на міркування, яка, за його словами, може перевершити R1 від DeepSeek Ltd.

Baidu вперше дебютувала з моделями серії Ernie у 2023 році, а наступного року представила «значне оновлення», запустивши Ernie 4.0 Turbo.

Тепер компанія відкриває доступ до Ernie X1, яка, за її словами, забезпечує продуктивність на рівні з DeepSeek R1 за ціною вдвічі нижчою, ніж у конкурента. За словами Reuters, рішення може похвалитися «кращими можливостями розуміння, планування, рефлексії та еволюції», а також є першою «глибокодумною» моделлю, яка здатна автономно використовувати незалежні інструменти.

Що стосується іншої моделі Baidu, Ernie 4.5, то це більш стандартизована модель, розроблена для конкуренції з GPT-4o від OpenAI, проте вона може похвалитися «чудовим мультимодальним розумінням і має більш просунуті мовні здібності», заявляють в компанії.

Крім мультимодальності, Ernie 4.5 також має «high EQ», який допомагає системі краще розуміти інтернет-меми і сатиричні карикатури, стверджують у Baidu.

Нагадаємо, свого часу Baidu була однією з перших китайських фірм, яка запустила модель штучного інтелекту в стилі ChatGPT. Але зараз їй важко конкурувати навіть на внутрішньому ринку, незважаючи на її ствердження, що попередні моделі Ernie не поступаються кращим зразкам OpenAI.

Компанія зі штаб-квартирою в Пекіні стикається з жорсткою конкуренцією з боку конкуруючих технологічних фірм у себе вдома. Окрім DeepSeek це ByteDance (що володіє TikTok) та Tencent (розробник WeChat), чиї чат-боти отримали набагато більше користувачів. Крім того минулого місяця Alibaba Group заявила, що інвестує 380 мільярдів юанів (майже 52 млрд дол.) у свої дослідження в галузі штучного інтелекту та хмарних обчислень протягом наступних трьох років.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS