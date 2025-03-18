Equal1 представила plug-n-play квантовий комп'ютер

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Компанія Equal1 випустила серверний квантовий комп'ютер на основі кремнію під назвою Bell-1. Компанія стверджує, що її платформа легко вписується в центри обробки даних, під'єднується до стандартної електричної розетки та споживає 1,6 кВт.
Пристрій призначений для доповнення класичних комп'ютерів і функціонує як 6-кубітний процесор поряд із робочими навантаженнями CPU і GPU. У ньому встановлено кріоохолоджувач замкнутого циклу, який дає змогу машині працювати при температурі 0,3К без використання зовнішніх холодильників, що розбавляють.
У майбутніх версіях комп'ютера Bell Quantum Server управління, зчитування і виправлення помилок будуть інтегровані монолітно.
Пристрій встановлюється в стандартну стійку розміром 600х1000х1600 мм і важить близько 200 кг.
«Ми вивели квантову технологію з лабораторій у реальні умови, де вона може стимулювати інновації та вирішувати складні обчислювальні завдання. Це світанок квантових обчислень 2.0 - коли на перший план виходять доступність, масштабованість і практичність», - сказав у своїй заяві Джейсон Лінч (Jason Lynch), генеральний директор Equal1.
Комп'ютерна стійка Bell-1 вже доступна і постачається замовникам.
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