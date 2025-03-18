 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Equal1 представила plug-n-play квантовий комп'ютер

18 марта 2025 г., 11:45
0 
 

Equal1 представила plug-n-play квантовий комп'ютер

Компанія Equal1 випустила серверний квантовий комп'ютер на основі кремнію під назвою Bell-1. Компанія стверджує, що її платформа легко вписується в центри обробки даних, під'єднується до стандартної електричної розетки та споживає 1,6 кВт.

Пристрій призначений для доповнення класичних комп'ютерів і функціонує як 6-кубітний процесор поряд із робочими навантаженнями CPU і GPU. У ньому встановлено кріоохолоджувач замкнутого циклу, який дає змогу машині працювати при температурі 0,3К без використання зовнішніх холодильників, що розбавляють.

У майбутніх версіях комп'ютера Bell Quantum Server управління, зчитування і виправлення помилок будуть інтегровані монолітно.

Пристрій встановлюється в стандартну стійку розміром 600х1000х1600 мм і важить близько 200 кг.

«Ми вивели квантову технологію з лабораторій у реальні умови, де вона може стимулювати інновації та вирішувати складні обчислювальні завдання. Це світанок квантових обчислень 2.0 - коли на перший план виходять доступність, масштабованість і практичність», - сказав у своїй заяві Джейсон Лінч (Jason Lynch), генеральний директор Equal1.

Комп'ютерна стійка Bell-1 вже доступна і постачається замовникам.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  