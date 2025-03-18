Qualcomm презентувала нове покоління Snapdragon серії G для портативних ігрових пристроїв

18 марта 2025 г., 13:25

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Компанія Qualcomm Technologies оголосила про випуск лінійки ігрових платформ Snapdragon G Series 2025 року, призначених для створення портативних ігрових пристроїв для широкого кола споживачів. Нове портфоліо складається з Snapdragon G3 Gen 3, Snapdragon G2 Gen 2 та Snapdragon G1 Gen 2, створених для забезпечення найкращих у своєму класі портативних ігрових можливостей.



Snapdragon G3 Gen 3 – перша платформа серії Snapdragon G, що підтримує Lumen, повністю динамічну систему глобального освітлення та відображень Unreal Engine 5, для портативних ігрових пристроїв на базі Android. Порівняно з попереднім поколінням, Snapdragon G3 Gen 3 відрізняється на 30% вищою продуктивністю процесора та на 28% вищими графічними можливостями, а також вищою оптимізацією енергоспоживання та енергоефективністю. Завдяки підтримці Wi-Fi 7 гравці можуть зменшити затримки та збільшити пропускну спроможність.



Snapdragon G2 Gen 2 призначений як для звичайних, так і хмарних ігор із частотою 144 кадрів в секунду на спеціалізованих ігрових пристроях, пропонуючи потужний баланс продуктивності та ефективності з 2,3-кратним збільшенням продуктивності CPU та 3,8-кратним збільшенням можливостей GPU порівняно зі Snapdragon G2 Gen 1. Платформа також підтримує Wi-Fi 7 для швидшого та надійнішого бездротового з’єднання.



Snapdragon G1 Gen 2 створений для забезпечення високої продуктивності для ширшої аудиторії, дозволяючи досягати 1080p при 120 FPS по Wi-Fi. Призначена для хмарних ігор на спеціалізованих портативних ігрових пристроях Android, ця платформа забезпечує на 80% більшу продуктивність CPU і на 25% більшу продуктивність GPU для безперешкодного ігрового процесу.



«Ігрові платформи Snapdragon серії G переглядають уявлення про ігри в дорозі завдяки високій продуктивності та враженням, що захоплюють», - говорить Міка Кнапп (Micah Knapp), старший директор з управління продуктами Qualcomm Technologies. «Процесори нового покоління Snapdragon G Series забезпечать майбутнє портативних ігор, підтримуючи широкий спектр ігрових типів та формфакторів для виробників та розробників».



Цього кварталу OEM-виробники почнуть випускати пристрої на базі новітньої лінійки Snapdragon G Series.

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