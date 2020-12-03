AWS расширяет спектр предложений для облачных и граничных вычислений

3 декабря 2020 г., 16:05

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Amazon Web Services расширила охват своих публичных сервисов облачных вычислений, представив на виртуальном мероприятии re: Invent пять типов инстансов EC2, четыре новых возможности для контейнеров и два компактных устройства AWS Outposts.

С серией G4ad в линейке EC2 дебютируют видеокарты от AMD, а именно, GPU Radeon Pro V520 в сочетании с процессорами Epic. По сравнению с предыдущим топовым инстансом для графических вычислений, G4dn на базе Nvidia, новые экземпляры обеспечат улучшение отношения цены к производительности на 45% и рост быстродействия до 40%.

Новый инстанс M5zn предназначен для рабочих нагрузок с интенсивными вычислениями, таких как игры, финансовые приложения, промышленные симуляции, а также HPC. M5zn работает на базе заказного Intel Xeon Scalable с максимальной частотой всех ядер 4,5 ГГц и самой высокой однопоточной производительностью среди всех чипов Xeon Scalable, доступных организациям через облако.

Инстансы D3 обеспечивают до 38 ТБ хранилища на виртуальную машину для нагрузок, работающих с большими объемами информации. Приложения, которые не только хранят большие данные, но и регулярно обращаются к ним, выиграют от способности нового экземпляра R5b обмениваться данными с блочным хранилищем AWS EBS со скоростью 60 Гб/с.

С серией C6gn, работающей на собственных чипах AWS, Graviton2, клиенты получат до 38 Гб/с полосы пропускания EBS и производительность сети до 100 Гб/с, что в два и четыре раза больше, чем в предыдущем поколении экземпляров AWS, оптимизированных для сети.

AWS также анонсировала четыре контейнерных сервиса. ECS Anywhere и EKS Anywhere позволяют клиентам запускать Elastic Container Service (ECS) и Elastic Kubernetes Service (EKS) в своих ЦОД, используя те же инструменты, которые применяются для управления облачными службами AWS. Третий сервис, Proton, помогает управлять контейнерной и так называемой бессерверной разработкой/развëртыванием приложений. Он позволит организовывать из компонентов приложений повторно используемые «стеки» для различных прикладных сценариев.

Наконец, общедоступный реестр, добавленный в Elastic Container Registry, освободит предприятия от необходимости управлять собственными репозиториями контейнеров.

В следующем году, в линейке устройств AWS Outposts, позволяющих развёртывать сервисы AWS локально, появятся две компактные модели. Первая, размером с коробку для пиццы, вмещает 64 виртуальных процессора, 515 гигибайт памяти и 4 ТБ на флеш-диске, а другая, вдвое больше по габаритам, имеет до 128 vCPU, 512 ГиБ памяти и 8 ТБ хранилища.

AWS также открыла три новых локальных зоны в Бостоне, Хьюстоне, Майами, и пообещала в следующем году запустить региональныe ЦОД ещё в десятке городов. Концептуально схожий сервис Wavelength для чувствительных к задержке приложений стартует в Лас-Вегасе, где Verizon Communications обеспечит колокацию серверов AWS в своём ЦОД.

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