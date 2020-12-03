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Представлены линейно-интерактивные ИБП PowerWalker VI MS

3 декабря 2020 г., 15:20
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Представлены линейно-интерактивные ИБП PowerWalker VI MS

По сообщению компании Diweave, в нашей стране стали доступны новые источники бесперебойного питания серии PowerWalker PowerWalker серии VI MS.

PowerWalker VI MS – это линейно-интерактивные ИБП с верхним расположением 8-ми розеток Schuko. Из них 4 розетки c аккумуляторной поддержкой для критических нагрузок, а 4 – с байпасом для некритических нагрузок. Встроенная функция АVR обеспечивает чистый и стабильный выходной сигнал при отключениях электроэнергии или колебаниях напряжения. Функции ИБП можно контролировать и управлять через USB-соединение с помощью программного обеспечения или без него (HID).

Отмечается, что конструкция с большим количеством розеток, расположенных на верхней части, делает серию VI MS особенно подходящей для дома и офиса. Поэтому ИБП можно использовать на столе или закрепить на стене.

Кроме того, на верхней части ИБП расположен USB-порт для зарядки с нагрузкой до 2.1A, а конструкция устройства обеспечивает доступ к батарейному отсеку через заднюю панель, позволяя легко заменить аккумулятор.

На верхней части ИБП также расположены три LED-индикатора, подсвечивание  которых в случае зеленого цвета обозначает, что устройство работает в режиме от силовой сети здания, желтый – ИБП работает от батареи, или заряд батареи стал низким, красный – сбой работы ИБП.  

Как отметили представители Diweave, новые устройства уже доступны со склада компании. Рекомендованные розничные цены: PowerWalker VI 600 MS (10121160) – 1584 грн; PowerWalker VI 800 MS (10121161) – 1749 грн; PowerWalker VI 1000 MS (10121162) –  1947 грн.

Представлены линейно-интерактивные ИБП PowerWalker VI MS

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